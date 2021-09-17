Yargı, Adalet Bakanlığı’na karşı

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, “Adalet Bakanlığı kurulması” yönündeki görüşlere karşı olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın kurulması halinde, yargının siyasallaştırılacağını ve yargı bağımsızlığının tehlikeye gireceğini vurguladı



Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni adli yılın başlangıcıyla ilgili basın toplantısı düzenledi, yargının sorunlarına değindi, talepleri dile getirdi.

Yargı bağımsızlığının önemine dikkat çeken Şefik, “Bunun değişmemesi, değiştirilmemesi için toplum olarak uyanık olmamız ve çok çaba sarf etmememiz gerek” dedi.

Şefik, “Yargı bağımsızlığı çok önemlidir, çok dikkat edilmesi ve çok korunması gereken bir ilkedir. Ben Adalet Bakanlığı’na karşıyım. Adalet Bakanlığı olması yargıyı siyasallaştıracak ve bağımsızlığımızı tehlikeye koyacak” dedi.

Yargıçların huzurlarındaki şahadetlere ve mevzuatlara göre karar verdiklerini belirten Şefik, şöyle devam etti:

“Yargıçlara herhangi birisi ‘bunu öyle yap, böyle yap’ diyemez. Yargı bağımsızlığı demek, yargıç huzurundaki şahadete mevzuata ve kendi düşüncesiyle karar verir, onun dışında bir etken olamaz. Kendi vicdanına göre karar verir, hata yapmaz mı, yapar, hata yapıldığı takdirde de bunu düzeltmek için İstinaf Mahkemesi vardır. Bu camiada işler bu şekilde yürür. Bunun dışında bir yöntem yoktur. Bunun değişmemesi, değiştirilmemesi için de toplum olarak uyanık olmamız ve çok çaba sarf etmememiz gerekir. Beğenilmeyen kararların saygı çerçevesi içinde tartışılması normaldir, kabul edilirdir…Eleştiriye karşı değiliz. Kararların hakaret noktasına getirilmeden eleştirilmesi gerekir, buna da özen gösterilmelidir. KKTC’deki yargı bağımsızdır. Yargının bağımsızlığını korumak herkesin boynunun borcudur.”

Yargının bina, personel, mesleki ihtiyaçlarının karşılanmasının sürüncemede bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Şefik, “Yargının eksik bırakılması yargıyı zayıflatır, yargı bağımsızlığını tehlikeye sokar, bu da ülkenin demokrasisine zarar verir” şeklinde konuştu.

Yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğine halkın referandumda hayır dediğini de anımsatan Şefik, “Kaza mahkemelerinin bina sorunu çözdüğümüz taktirde yasadaki yetkiyle kaza mahkemesi yargıç sayılarını artırabiliriz ancak yüksek mahkemeyle ilgili bunu yapamayacağız ve bunun ceremesini önümüzdeki yıllarda çekeceğiz” dedi.

Şefik, şu an 8 yüksek mahkeme, 39 da alt mahkeme yargıcının görev yaptığını belirtti.



