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“Yardımlaşma için her zaman hazırız”

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UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasıyla, Maliye Bakanlığı’na getirilen Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini Kutlu Evren'e devretti.

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“Yardımlaşma için her zaman hazırız”
 
Evren, devir teslim töreninde, ekonomi alanında uzman ve oldukça başarılı olan  Sunat Atun'un Maliye Bakanlığı görevini de laikiyle yerine getireceğine inandığını belirtti.
Sunat Atun ise İçişleri Bakanlığı'ndaki görevini başarı ile yürüttüğünü belirttiği Kutlu Evren'e Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devretmekten onur duyduğunu ifade etti. Atun, işbirliği ve yardımlaşma için her zaman hazır olduğunu da kaydetti.
 
 
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