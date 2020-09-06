Yardıma muhtaç ailenin durumu içler acısı

Bafra köyünde ikamet eden yardıma muhtaç bir aile için köylü seferber oldu. 10 yıldır evlerinde elektrik olmayan ve sağlıksız bir ortamda yaşayan aile için yardım talep edildi ancak dönüş alınamadı

Bafra köyü Muhtarı Selim Çetil, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak yardıma muhtaç ailenin neredeyse 10 yıldır aynı evde yaşadığını, aldıkları engelli maaşı ile geçimlerini sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi. Çetil, ailenin 10 yıldır evinde elektrik olmadığını da ifade etti.Ailenin sağlıksız bir ortamda yaşadığını ve bir de çocuklarının bulunduğunu aktaran muhtar Çetil, ilgili makamlara başvuruda bulunarak aile için yardım talep ettiklerini fakat bir dönüş alamadıklarını kaydetti.Ailenin üyelerinden birinin şizofreni hastası olduğunu da belirten Çetil, aile üyelerinin akli dengesinin bozuk olduğunu, yardıma muhtaç olduklarını dile getirdi.Öte yandan, şizofreni hastası olan aile üyesinin çevreye de rahatsızlık verdiğini ifade etti.Muhtar Çetil, ailenin yaşadığı evde kimsenin yaşamayacağına ve yardım edilmesi adına çağrıda bulundu.Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, konuyla ilgili açıklama yaptı.Başkurt, yardıma muhtaç aileye her türlü desteğin sağlanacağını, rahatsız olan aile bireyinin engelli maaşı alması için adımların atıldığını belirterek evin tadilatıyla ilgili gerekli makamlarla görüşüldüğünü de aktardı.