Yardım ve aile yakınlarını taşıyan uçak Ercan’dan ayrıldı

Adıyaman’a gidecek olan uçakta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığından bir acil durum ekibi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC AKUT’tan arama kurtarma ekipleri ile sportif müsabaka için Adıyaman’a giden öğrenci kafilelerinde yar alanların yakınları bulunuyor.

Yolcular Ercan Havalimanı VIP bölümünden uçağa bindirildi. Yolcuları uğurlamaya Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı bakanlar da gitti.

Depremin etkilediği Adıyaman’da bulunan KKTC’li okul kafilelerinde yer alanların yakınları, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.