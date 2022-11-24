Yarasalarda yeni virüs

2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan corona virüsünün kökeni halen gizemini korurken bilim insanları bazı yarasalarda yeni bir virüsün yayıldığını ortaya çıkardı. Hantavirüsün benzer bir türünün insanlara bulaşması durumunda her 3 kişiden 1'ini öldürebileceği belirtiliyor

Corona virüsünün ortaya çıktığı zamanlarda gündeme gelen, “Yarasalardan bulaştı” iddiası halen tartışılırken bilim insanları endişe yaratan bir keşif yaptı…

Bilim insanları, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan bir yarasa türünde Kiwira virüsünün bulunduğunu duyurdu. Bu virüsün hantavirüsü ailesinden olduğunu açıklayan bilim insanları bu virüs türünün ölümcül olabileceğini açıkladı.

Bilim insanları yeni virüs riskini bilimsel bir makale ile duyurdu.

Hantavirüsü ailesinden olan Sin Nombre virüsünün insanlara bulaşması durumunda her 3 kişiden 1’ini öldürebildiğini belirten bilim insanları uyarılarda bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeyi, “Bilim insanları yarasalarda ölümcül yeni bir virüs keşfetti: Benzer patojenler her 3 insandan 1’ini öldürüyor” başlığıyla duyurdu.

Kiwira virüsünün henüz insanları nasıl etkilediğine dair araştırmaların sürdüğü belirtilirken yeni çalışmaların da yapılacağı aktarıldı.

Genelde kemirgenlerde bulunan hantavirüsü, enfekte olmuş hayvanlardan insanlara temas ile geçebiliyor. Bu virüs bulaştığı zaman üçte bir oranında ölümcüllüğe sahip. Bu virüsün bulaştığı kişilerde grip benzer belirtilerin yanı sıra kanama ve böbrek yetmezliği yaşayabiliyor.

Virüsü keşfeden Uluslararası Sağlık Koruma Merkezi’nin üst düzey ismi Dr. Sabrina Weiss konuyla ilgili Viruses dergisine bir bilimsel makale gönderdi. Makalede, “Bu yarasa türü insanların yaşadığı bölgelerin yakınında yaygın. Dolayısıyla Kiwira virüsünün insanlara bulaşmasını önlemek gerek” ifadelerini kullandı.

Aynı virüs türünde bulunan Sin Nombre virüsü, ABD’de bir fare türünden bulaşıyor ve yüksek oranda öldürücülüğü var. Öte yandan yine aynı virüs ailesinden gelen Puumala virüsünün ölüm oranı ise 200’de 1 olarak kayıtlara geçti.

Makalede, “Virüs genelde hasta hayvanın idrar, dışkı ve salyasıyla temastan bulaşabilir. Nadiren de olsa insandan insana bulaşabilir” denildi.