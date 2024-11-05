“Yaramaz” diyerek öğrenciyi otobüse almadılar

Girne’de dün sabah okula gitmek üzere servis durağına giden bir öğrencinin, servis şoförü tarafından “yaramazlık yaptığı” gerekçesi ile okul servisine alınmadığı iddia edildi

Ülkede yaşanan akıl almaz olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Girne’de dün sabah saatlerinde okula gitmek üzere servis durağına giden bir öğrenci, servis şoförü tarafından “yaramazlık yaptığı” gerekçesi ile okul servisine alınmadı.

Gazeteci Seher Güraslan’ın duyurduğu olayda, servis şoförüne de ulaşılarak öğrencinin ne sebeple servise alınmadığı soruldu. Şoförün ise “Bugün yemin ettim almadım, yarın alırım” cevabı verdiği öne sürüldü.

Güraslan’ın paylaşımı şöyle:

“Hiç tarzım değildir, sosyal medyada sorunları paylaşmak, Ama bugünkü (dünkü )yaşadığım olay beni hem üzdü hem birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Sabah 6.45’te oğlum ağlayarak beni uyandırdı.(Oğlumun ağlama sesi ile nasıl uyandığımı hatırlamıyorum bile) Çocuğa ne olduğunu sordum bana verdiği cevap; Anne beni otobüs şoförü otobüse almadı. Çok yaramazlık yapıyormuşum o nedenle beni otobüse almadı.

Ben uykulu uykulu ne yapacağımı ne diyeceğimi şaşırdım.

Biraz sonra aradım otobüs şoförünü, durumu sorguladım ve aldığım cevap; oğlunuz çok yaramazlık yapıyor, ben de kendisini otobüsten attım ve otobüse almadım.

Hayretler içerisindeyim!

Neyse daha fazla konuyu uzatmadan kendisine şu soruyu yönelttim

1.Benim çocuğum size ve arkadaşlarına yanlış davranışlarda bulunabilir (tasvip etmiyorum) ama sizin çocuğu otobüse almamanız doğru mu?

2. Siz kim oluyorsunuz da benim ya da, başka bir çocuğun davranışından dolayı, kendisine ceza kesmek hakkını buluyorsunuz?

3.Size bu şekil davranışlarda bulunma hakkını kim veriyor?

4.Oğlumun bir anne ve bir babası var neden bizi aramadınız da, siz cezasını kestiniz?

Aldığım cevap: Oğlunuz çok yaramaz. Otobüse bugün (dün) almadım çünkü yemin ettim ama yarın alırım, istediğiniz yere de şikayet edin.

Pess gerçekten pess isyan etmemek elde değil, çocuğun yaptığını tabi ki doğru bulmuyorum ama bu durum karşısında siz olsaydınız ne yapardınız, diye de sormak istiyorum.”