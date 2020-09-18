banner480
banner69
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
22 0
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
69 0
 
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
18 0
259 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
134 0
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
41 0
95 0
banner460

Yaralı baykuş kurtarıldı

banner476

İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılarak yaralanan baykuş, İskele Belediyesi ve KIB-TEK ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı

Yaralı baykuş kurtarıldı
 
 
İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılması sonucu yaralanan baykuş, İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı.
İskele Belediyesi, ‘elektrik direğine sıkışmış bir baykuş var’ ihbarı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, elektrik direğine sıkışan baykuş için operasyon başlattı.  KIB-TEK İskele Bölge amirliğinde görevli personelin elektrik direğine çıkması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan baykuşun, sıkıştığı ve yaralandığı için hareket edemediği anlaşıldı.
Yaralı olarak kurtarılan baykuş, 1190 Yaban Hayat Destek Hattını araması sonucu İskele Belediyesi personeli Ebru Kırmızı tarafından Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.
Baykuşun durumunu kontrol ederek teslim alan Ulaş Şeherlioğlu, ayağından ciddi şekilde yaralanan baykuşun, eski sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.