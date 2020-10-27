Yaraları sarmak için sorumluluk alma zamanı geldi

Ülkede en fazla vergi veren ilk 50 işletmenin 29’u casinolardan oluştu. Casino İşletmecileri Birliği, devleti yönetenleri yaşanan pandemi sürecini de dikkate alarak oluşan yaraları sarmak için sorumluluk almaya davet etti





Casino İşletmecileri Birliği, casino sektörünün bu yıl da en fazla vergi veren sektör olma gururunu yaşadığını belirtti ve devleti yönetenleri yaşanan pandemi sürecini de dikkate alarak oluşan yaraları sarmak için sorumluluk almaya davet etti.

CİB Yönetim Kurulu açıklamasında, zaman zaman oluşan olumsuzlukların sektörün ülke ekonomisine olan sınırsız katkılarının önüne geçmemesi gerektiği ifade edilirken, gelinen aşamada sektörü daha şeffaf, daha denetlenebilir yaparken, devletin gelirlerini artıran, müşteriyi sorumluluğa davet eden çağdaş bir yasanın hayata geçirilmesi istendi.

CİB Yönetim Kurulu açıklaması şöyle:

“ Sektörümüz, bu yıl yayınlanan 2019 yılına ait vergi listelerinde yine en fazla vergi veren sektör olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Ülkemizde en fazla vergi veren ilk 50 işletmenin 29’u Birliğimize üye işletmelerden oluşmaktadır. Sektördeki kurumlarımızın uluslararası standartlarda yapılanması için yıllardır çalışmakta olan Birliğimiz, üye iş yerlerimizin ülkemiz ekonomisine yapmakta olduğu katkının farkında olarak, yıllardır devlet yöneticilerinden günün koşullarına uygun çağdaş yasaların çıkarılması için çalışmakta, toplumsal alanda da farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

En yüksek vergi veren ilk 50 işletmenin 29’unun sektör temsilcilerimizden olmasının yanı sıra, diğer yüksek vergi veren işletmelerin önemli bir bölümünün sektörümüzün çalışmakta olduğu işyerlerinin olması rastlantısal değil, ekonominin doğal bir gereğidir. Sektörümüz bir yanda en yüksek vergileri verirken diğer yandan çarpan etkisi ile diğer sektörlerimizin de karlılık oranlarını artırmaktadır.

Sektörümüz ekonomimizin lokomotifi olan Turizm sektörünün içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Her yıl satın aldığımız binlerce uçak biletli ile uçakların uçmasını, seyahat acentelerimizin çalışmasını, otel odalarımızın dolmasını, lokantalarımızın, eğlence yerlerimizin, taksicilerimizin, esnafımızın gelir elde etmesine katkı sağlayarak, ülkemizde toplanan KDV gelirlerinin de artmasında öncü rolü oynamaktadır.

Sektörümüzün ülkemiz için sınırsız olumlu katkılarını es geçerek, gözden kaçırmaya çalışarak, zaman zaman oluşan olumsuzluklar üzerinden değerlendirilmesinin kimseye bir yararı olmadığını yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını ile bir kez daha gözlemlemiş bulunmaktayız.

Şimdi zaman, tüm kurumların bir araya gelerek yaraları sarma, herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Şimdi zaman, yıllardır çağdaş Şans Oyunları Yasa Tasarısını meclise sevk ederek, devletimizin gelirlerini artıracak, sektörümüzün daha şeffaf daha denetlenebilir olmasını sağlayacak, müşterilerimizin Sorumlu Oyun Politikalarına bağlı olarak güven içerisinde oyun oynayacakları ortamı yaratma zamanıdır.

1936 yılında ulu önder Atatürk’ün Meclis konuşmasında belirttiği gibi “Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş, hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez”

Ülkemiz çıkarları şimdi bu gelişmeyi dayatmaktadır.”



