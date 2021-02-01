Yaralar sarılacak

İçişleri Bakanı Evren, zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti



İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke’de önceki akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Evren, ilk olarak Gaziveren-Yeşilyurt ana yolu üzerinde yıkılan elektrik direğinin olduğu bölgeye giderek fırtınanın yol açtığı zararı yerinde inceledi. Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Gemikonağı Sanayi Bölgesi sakinleriyle bir süre görüşen ve vatandaşlarla sohbet eden Evren, bölgedeki zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti. Evren, yaşanan fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşlar ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti.



