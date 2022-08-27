“Yaptığımız ihaleler şeffaf”

Başbakan Üstel, Kıb-Tek’teki akaryakıt alımıyla ilgili “En makul fiyatlı ve en uygun kritere sahip yakıtı alacağız” dedi. Üstel, kendilerinin Kıb-Tek’i alması sonrası tüm ihalelerin şeffaf olduğunu söyledi.



Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak soruları cevapladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili ifadeler sarf eden Üstel, “Ağzı olan konuşuyor, biz, Kıb-Tek’i devraldıktan sonra yaptığımız tüm ihaleler şeffaf” dedi. Kulislerde bin bir türlü söylenti dolandığını kaydeden Üstel, halkın gözünün önünde açık artırma yapılması talepleri olduğunu dile getirerek, çamur atmanın çok kolay olduğunu ama ‘çamur at, izi kalsın’ politikası ile bu işlerin yürümeyeceğini belirtti.

Vatandaşların cebinden para azaltmaya değil, vatandaşın cebine para koymak için göreve geldiklerini anlatan Üstel, “En uygun kritere sahip yakıt ihalesi bağlanacak” dedi Hükümette olmalarıyla ilgili de konuşan Başbakan Üstel, ateşten değil, lavdan bir gömlek giydiklerini söyledi. Üstel, “Bazıları, cesaret edemedi ve kaçtı. Her engele rağmen devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bütün hayat pahalılığına rağmen vatandaşı rahatlatmak için yasalar yapmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, “asgari ücretliden vergi alınmayacağını hatırlattı.

