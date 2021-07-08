banner583
banner676
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
21 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
24 0
 
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
23 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
58 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.3B 0
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
14 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
1.7B 0
banner661
banner682

Yapılanlar tüm Kıbrıs Türk halkına yöneliktir

banner476

TDP Başkanı Özyiğit: “Bu yapılanlar sadece Sn. Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşlarına yönelik değil, tüm Kıbrıs Türk halkına yöneliktir”

banner666
Yapılanlar tüm Kıbrıs Türk halkına yöneliktir
 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasını, ‘müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtı’ olarak nitelendirdi.
Özyiğit’in açıklaması şöyle:
“4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın sorumlusu olarak görev yapan Ali Bizden’in Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye girişi engellenerek, telefonuna ve parasına el konuldu. Hakkında hiçbir yargı kararı bulunmayan birisine yapılan bu uygulama müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünün en son kanıtıdır.
Bu yapılanlar sadece Sn. Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşlarına yönelik değil, bilinsin ki tüm Kıbrıs Türk halkına yöneliktir. Bu tür uygulamaların iki ülke arasındaki ilişkileri germekten başka bir işe yaramadığı da tecrübeyle sabittir.
Şu çok iyi bilinsin ki, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve en önemlisi kendi irademize sahip çıkma, kendi kendimizi yönetme mücadelemiz, bu tür uygulamalarla sindirilemeyecek kadar güçlüdür ve her şeye rağmen kararlılıkla sürecektir.
Hükümet (eğer varsa) konuyla ilgili gerekli girişimleri yaparak vatandaşlarını bu tür uygulamalara maruz kalmaktan kurtarmalıdır.
Ve Sn. Tatar kendi insanınıza yönelik bu uygulamalara daha ne kadar sessiz kalacaksınız. Sizin tuttuğunuz yol bu olabilir ama biliniz ki bu yol Kıbrıs Türk halkının yolu değildir. Müdahaleyle, tehditle, baskıyla ve anti-demokratik uygulamalarla dolu bu yol yürünecek değil, utanılacak bir yoldur”.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.