“Yapılan yatırımlarla KKTC güçlendi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılan yatırımlarla KKTC’nin güçlendiğine işaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tatlısu Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin açılışına katıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, özgürlük ve varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü’nün her alanda var olduğunu söyledi.Doğu Akdeniz’deki bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğal güzellikleri yanında yetenekli insanlarının da bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, spor ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.Kıbrıs Türküne sporda haksız kısıtlama ve ambargolar uygulandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz gün görüştüğü BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a ambargoların kaldırılmasını söylediğini ifade etti.Bu çağda uygulanan ambargoların kabul edilemez olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların yurtdışında katıldıkları müsabakalarda her zaman KKTC bayrağını açtıklarını kaydettiYapılan yatırımlarla KKTC’nin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve ekibine hayata geçirdikleri projeden dolayı teşekkür ettiCumhurbaşkanı Tatar, ayrıca projeye desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de teşekkürlerini sundu.