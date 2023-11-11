Yapay zekanın hukuk alanındaki etkileri YDÜ’de tartışıldı

Gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe hayatımızdaki yeri büyüyen yapay zeka, günlük hayatın olağan bir parçası haline geliyor. Yaşanan ilerleme ile birlikte yapay zekanın yakın gelecekte toplumsal düzenin bir parçası haline gelmesi de kaçınılmaz görülüyor.

Bu gelişmenin insan hayatı üzerindeki olumlu etkilerini inkar etmek mümkün olmasa da yapay zeka kullanımının hukuksal altyapısının oluşturulması en önemli gündemlerden birine dönüşüyor.

Yapay zekanın hukuk alanında nasıl kullanılabileceği önemli bir gündem. Diğer yandan yapay zekanın eylemlerinin hukuksal sonuçları ise tartışılması gereken bir başka önemli konu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, düzenlediği “Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” ile işte tam da bu soruların cevaplarını masaya yatırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX’ın açılış dersini de verdiği 2023-2024 eğitim yılı ile birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nde ABD dışı dünyada ilk kez akademisyen olarak ders başı yaptı. Dolayısıyla, yapay zekanın hukuk sistemi üzerindeki etkilerini tartışmak için Yakın Doğu Üniversitesi’nden daha doğru bir adres olamazdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” üç oturumda tamamlandı. İlk oturumda, “Yapay Zeka Alanında Evrensel Yasa Mümkün mü?” sorusu ele alınırken yapay zekanın Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanlarındaki etkileri değerlendirildi. İkinci oturumda ise yapay zekanın özel hukuk alanındaki etkileri ele alınarak yapay zekanın hakim olarak kullanılmasının avantajları ve dezavantajları tartışıldı. Son oturumda ise yapay zekanın insan haklarına etkileri, yapay zeka destekli otonom silah sistemleri ve yapay zekanın ceza sorumluluğu konuları ele alındı.

Yapay zekanın hukuksal süreçlerdeki rolü ve cezai sorumluluğunun nasıl belirleneceği konularının vakit kaybetmeden tartışılması gerektiğine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yapay zekayı sadece bir teknolojik gelişme olarak ele almak büyük bir hata olur. Yapay zeka çalışmaları, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı değildir, aksine bu çalışmalar, hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim alanlarını kapsamalıdır” dedi.

Yapay zekanın, artık hayatın her alanında karşımıza çıktığını hatırlatan Doç. Dr. Tabur, “Yapay zekanın hukuk alanında nasıl kullanılacağı ve cezai sorumluluğunun çerçevesinin nasıl belirleneceği, cevaplanması gereken en acil sorular olarak karşımızda duruyor” ifadesini kullandı. Doç Dr. Yeter Tabur, “Gelecekte yapay zekalı hakim ve avukatların kullanılması şimdilik sadece bir ütopya olarak görülse de çok da uzak olmayan bir gelecekte hayata geçebilir. Diğer yandan günümüzde yapay zekanın özellikle avukatların karmaşık durumlarda zaman kaybını azaltabilecek destekleri de göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

