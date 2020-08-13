YAP-EL sakinlerinden Karavezirler’e teşekkür ziyareti

servis yolu

Değirmenlik Belediyesi, Minareliköy bölgesinde yer alan’neyapılmasının ardından, site sakinleri Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e yıllardır süren yol sorunlarının çözülmesi sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyarette YAP-EL SİTESİ sakinleri adına Kuday Üntaş, Mustafa Kermeoğlu, Tolga Öztürk, Selen Karahanoğlu ve Filiz Buhara Başkan Karavezirler’e çiçek takdim etti.Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Mağusa-Lefkoşa yolu üzeri, Yonca Kavşağı’ndan YAP-EL SİTESİ’ne giden vatandaşların daha kısa yoldan evlerine varabilmeleri için vermiş olduğu sözü tuttu.Belde haklına yaraşır, çağdaş bir servis yolu yapmayı amaçladıklarını söyleyen Karavezirler,dedi. Karavezirler, servis yolu olmamasından dolayı yıllarca sıkıntı yaşayan YAP-EL SİTESİ sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Ana yolla kesişen ve o bölgede yaşayan vatandaşların gidiş gelişlerini sağlamak ve ulaşımlarını rahatlatmak amacıyla yapılan servis yolu 400 metre uzunluğunda yapıldı.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni yapılan servis yolu sayesinde YAP-EL SİTESİ sakinlerinin daha çağdaş, güvenli ve kolay bir ulaşıma kavuşacaklarını söyledi.Başkan Karavezirler ayrıca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YAP-EL SİTESİ sakinlerine teşekkür etti.