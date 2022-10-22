Yanlış doğum tarihi olay oldu

Bakanlar Kurulu'nun vatandaşlık verdiği 122 kişi arasında yer alan, 14 yıldır ülkede çalışma izinli ikamet ettiği belirtilen gazinin doğum yılı sehven "1983" olarak yazıldı. Tepki çeken duruma açıklık getiren İçişleri Bakanlığı, özür diledi

Hükümet, bir gecede 121 kişiyi “KKTC yurttaşlığına” aldı.Resmi Gazete’de 1983 Kilis doğumlu bir kişinin vatandaşlık gerekçesinde, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazilik unvanı aldığı” yazması dikkat çekti. Karara göre 1983 doğumlu Bilgi Maaşoğlu, yüksek gelir düzeyine göre ikamet izni ile 14 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyor.Söz konusu durumun medyaya yansımasının ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, ilgili kişinin doğum yılının yanlış yazıldığını, aslında 1953 yılında doğduğunu açıkladı.Resmi Gazete’de 1983 doğumlu olduğu yazan ancak 1974’teki savaşa katıldığı ve gazi unvanı aldığı gerekçesiyle KKTC yurttaşlığına alındığı açıklanan kişi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.Yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Maaşoğlu isimli kişinin doğum yılının yanlış yazıldığı, aslında 1953 doğumlu olduğu ifade edildi.Maaşoğlu’nun “SGK Kartını” ve kart üzerinde yazan doğum yılını da kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1116-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1542/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Bilgi Maaşoğlu’nun önerge yazılımında doğum tarihinde yazım hatası oluşmuştur. Esasen 20.02.1953 Kilis doğumlu olan Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’nun doğum tarihi sehven 20,02,1983 olarak yazılmıştır.Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Bilgi Maaşoğlu’nun önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’ndan ve kamuoyundan özür diliyoruz.”