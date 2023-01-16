Bir yılda 725 yangın, Milyonlarca Lira’lık maddi zarar, 1 can kaybı

Ülkede bir yılda meydana gelen yangınların bilançosu ağır oldu. 2022’de 725 yangın meydana geldi, yangın sonucunda 6 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 997 dönüm ormanlık alan yanarken yangınlarda 273 milyon TL’den fazla zarar meydana geldi







KKTC'de, 2022 yılında toplam 725 yangın meydana geldi, yangınlar sonucu 6 kişi yaralandı ve 1 kişinin hayatını kaybetti.

Yangınlarda toplam 273 milyon 563 bin 222 TL’lik zarar oluştu.

Yangınların 220’si Lefkoşa, 113’ü Gazimağusa, 108’i Girne, 80’i Güzelyurt, 70’i Geçitkale, 45’i İskele, 38’i Çağlayan, 26’sı Gemikonağı, 23’ü Yeşilköy, 2’si Dipkarpaz bölgesinde meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, 2022 yılında meydana gelen yangınlara ilişkin istatistikleri yayımladı.

İtfaiye Müdürlüğünden yayımlanan verilere göre, söz konusu yangınların çıkış sebeplerinden olan; kundaklama, kasti hasar verme, temizlik maksatlı ve izinsiz ateş yakan toplam 53 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Meydana gelen yangınların türleri sırasıyla şu şekilde:

“312 (yüzde 43) arazi yangını, 134 (yüzde 19) bina yangını, 116 (yüzde 16) araç yangını, 61 (yüzde 8) elektrik yangını, 22 (yüzde 3) çöplük alanı yangını, 19 (yüzde 3) çöp bidonu yangını, 9 (yüzde 1) orman yangını, 5 (yüzde 1) LPG yangını, 47 (yüzde 6) diğer yangınlar.”

ARAZİ YANGINLARI

Meydana gelen 312 arazi yangınından 150’si kuru ot ve çöp yangını, 52’si bahçe yangını, 45’i balya yangını, 33’ü ekin yangını, 32’si anız yangınından oluştu. Arazi yangınları şu şekilde aktarıldı:

“Bu yangınlar sonucunda 3 bin 12 adet balya, 1776 dönüm anız, 1153 dönüm ekin yandı. Yangınların 133’ü sönmemiş sigara izmaritinden, 63’ü temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 59’u havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 23’ü kişiler tarafından kasten yakılması, 7’si sirayet sonucu, 7’si kaynak ve spiral makinesiyle çalışırken oluşan kıvılcımlardan, 5’i tarımsal araçlardan, 5’i güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 1’i kimyasal reaksiyon, 1’i dilek mumunun araziye düşmesi, 1’i trafik kazası, 1’i ise yıldırım düşmesiyle çıktı. 2’sinin çıkış nedeni tespit edilemedi, 1’inin de sebebi araştırılıyor.”

BİNA YANGINLARI

Meydana gelen 134 bina yangınından 80’i ev ve apartman dairesi, 45’i işyeri, 5’i otel, 3’ü fabrika ve 1’i de atölyede çıktı.

Bu yangınların 43’ü elektrik kaynaklı, 18’i şömine ve soba kaynaklı, 15’i sönmemiş sigara izmaritinden, 14’ü kişiler tarafından kundaklanma, 12’si faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 11’i gaz kaçağı, 5’i kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 4’ü yanan mum ve tütsülerin yanıcı maddeler üzerine konması, 3’ü çocukların kibrit veya çakmakla oynaması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 2’si ısınmak için yakılan ateşin kontrolden çıkması, 1’i güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, 1’i ise izolasyon yapıldığı sırada çıktı.

1 yangının çıkış nedeni tespit edilemedi, 1’inin de sebebi araştırılıyor.

ARAÇ YANGINLARI

Meydana gelen 116 araç yangından 67’si seyir halinde, 49’u ise park halindeyken meydana geldi.

Bu yangınların 62’si aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 16’sı araçtaki yakıt sızıntısından, 11’i aracın kaza yapması, 8’i aracın çeşitli aksamlarının aşırı ısınması, 5’i araçta oluşan yağ sızıntısı, 3’ü araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj aletinin aşırı ısıdan patlaması, 3’ü aracın egzozundan çıkan kıvılcımlar, 3’ü içilen sigaranın araç içerisine düşürülmesi, 1’i ise sönmemiş kömürden çıktı.

1’inin çıkış nedeni tespit edilemedi.

ELEKTRİK YANGINLARI

Meydana gelen 61 elektrik yangınından 30’u oluşan kısa devreler, 24’ü aşırı yüklenme sonucu, 4’ü havai elektrik telleri, 1’i kişiler tarafından kasten yakılması, 1’i elektrik trafosu, 1’i yıldırım düşmesiyle meydana geldi.

ÇÖPLÜK ALAN YANGINLARI

Meydana gelen 22 çöplük alan yangının 10’u temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 9’u bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i havai elektrik tellerinden, 1’i ise sönmemiş kömürlerin dökülmesinden çıktı.

ÇÖP BİDONU YANGINLARI

Meydana gelen 19 çöp bidonu yangınından 11’i sönmemiş sigara izmaritinden, 6’sı sönmemiş kömürlerin dökülmesinden, 2’si ise kişiler tarafından kasten yakılmasından dolayı çıktı.

ORMAN YANGINLARI

Meydana gelen 9 orman yangını sonucunda 20 bin 997 dönüm ormanlık alan yandı. Bu yangınların 3’ü havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlardan, 3’ü sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i park halindeki yükleyici aracın marş dinamosunun kısa devre yapması sonucu çıktı; 1’inin ise çıkış sebebi tespit edilemedi.

LPG YANGINI

eydana gelen 5 LPG yangınının tümü gaz kaçağından çıktı.

DİĞER YANGINLAR

Yukarıdaki sınıflandırma dışında kalan 47 yangın ise şu şekilde açıklandı:

“9’u baca içerisinde biriken tortular, 9’u sigara izmaritinin söndürülmeden atılması, 5’i elektriksel, 5’i kişi veya kişiler tarafından yakılma, 4’ü kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 3’ü faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 2’si havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, 2’si temizlik maksadı ile yakma, 2’si açık olan lambaların yanıcı maddelerle temas etmesi, 1’i yanık unutulan mumun erimesinden, 1’i kimyasal reaksiyon sonucu, 1’i ise güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu.”

“2022 YILINDA 1059 HUSUSİ HİZMET GÖREVİ YAPILDI”

2022 yılı içerisinde itfaiye toplam 1059 hususi hizmet görevi yaparak, 331 can kurtarma, 270 yangına karşı tedbir alma, 166 hayatını kaybeden şahısları adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk, 157 yangın eğitimi, 52 özel görev, 46 yol güvenliğinin sağlanması, 21 trafik kazasından kurtarma, 16 doğal afete müdahale hizmetlerinde bulundu.

Bunun yanında, yangınların önlenmesine yönelik, 607 işyeri, 327 arsa parselasyonu, 319 bina inşaat proje, 169 yangın önlemleri, 37 akaryakıt tankeri olmak üzere toplam 1459 kontrol yaptı.

Yıl içerisinde itfaiye 157 kamu, kuruluş, askeri birlik, okul, otel ve özel şirketlerde toplam 14 bin 296 kişiye yangın eğitimi verdi.

