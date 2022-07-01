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Yangınla mücadelenin görünmez kahramanları: Komandolar

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Mersinlik bölgesindeki yangın felaketinde dört gün boyunca aralıksız şekilde en ön saflarda alevlere karşı mücadele veren komandolarımız, tam bir dayanışma örneği sergiledi

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Yangınla mücadelenin görünmez kahramanları: Komandolar
Mersinlik bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen yangın felaketiyle mücadelede Polis, İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, iş makineleri ve sivil halk seferber olmuştu.
İşte bu yardımlaşma adına yaşanan seferberlikte komandoların da büyük payı oldu. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarında aralıksız şekilde en ön saflarda alevlere karşı mücadele veren komandolarımız, tam bir dayanışma örneği sergiledi.
KENDİLERİNİ ADETA SİPER ETTİLER
Yangında kendilerini adeta siper eden komandolar gece gündüz demeden küreklerle alevleri söndürmek ve yangının daha da büyümesine engel olmak için büyük uğraş verdi. Alevlerden kendilerini korumayı başarıp hayatta kalabilen canlıları sıcak alanlardan toplayarak güvenli bir alana nakleden komandolar, ardından da hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük rol üstlendi. Bir karış vatan toprağını, yeşili korumak için saatlerce mücadele veren söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan kahramanlarımız, bu özverileriyle de herkesin takdirini topladı.
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