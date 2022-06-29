Yangının son zanlısı da serbest

Mersinlik’te çıkan ve 4 gün boyunca söndürülemeyen orman yangınıyla alakalı tutuklanan H.K. mahkemeye çıkarıldı, davaları görülünceye kadar teminatla serbest bırakıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda görüşülen davada, zanlı, "İhmalkarlık sonucu yangına sebep olmak, ormanlardaki bir araziyi temizlemek ve/veya sürmek, yetkili makamdan ruhsat almaksızın yol açmak ve İmar Yasası'na aykırı hareket etmek" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50'şer bin TL kefalet imzalamasıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.













Ormanın ortasında birileri çıkıp kendisine villa inşa ediyor, güneş enerji panelleri kuruyor, etrafını telliyor ve yol açıyor fakat ormanlarımız kül olana kadar hiçbir yetkilinin bundan haberi dahi olmuyor

Orman arazileri, kamusal bir yarar için kiralanabilirken, kamusal bir yararı olmayan Halil Kartal’a arazinin nasıl ve neden kiralandığı merak konusu oldu.

TUTUKLULUK SÜRESİNİ HASTANEDE GEÇİRDİ…

Mersinlik orman yangını felaketinin başlangıç noktası olarak bilinen ormanlık arazi içerisindeki villanın kaçak yapı olduğu ortaya çıktı.

‘İhmalkârlık sonucu yangına sebebiyet verme’ suçlamasıyla tutuklanan zanlılardan, alev alan dozerin operatörü Atilla Kartal, önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanarak serbest bırakılırken, villanın sahibi Halil Kartal’ın ise 4 günlük tutukluluk sürecini ‘anjiyo’ olduğu gerekçesiyle hastanede geçirdiği ortaya çıktı.

KİM KİME DUM DUMA!

Dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan Halil Kartal’a ait olan ormanlık arazi içerisindeki villanın kaçak yapı olduğu hem polis tarafından mahkemede dile getirilirken, hem de Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal tarafından da doğrulandı.

Polis tarafından mahkemede verilen şahadette, yangının başladığı noktadaki villanın da, yol açma ve telleme işlemlerinin de izinsiz ve kaçak olarak yapıldığı açıklandı. Yapılan araştırmalar neticesinde, ormanlık arazinin ortasında Halil Kartal’ın hem kendi tapulu arazisi olduğu hem de devletten orman arazisini kiraladığı da ortaya çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mecliste söz alarak, yangının özel bir mülkün içerisinde iş aracından çıktığını kaydetti. Kendisinin Çevre Bakanı olduğu dönemde söz konusu orman arazisinin Halil Kartal’a kiralandığı iddia edilen UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de konuşmasında, çıkan yangının kendisini de çok üzdüğünü kaydetti.



