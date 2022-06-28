“Yangını vatandaş ihbarı etti”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik yangınına geç müdahale edildiği iddialarını yalanladı. Yangından vatandaştan gelen ihbar sonrası haberdar olunduğunu söyleyen Oğuz, yangın başladığı anda bir helikopter ve bir uçağın müdahaleye başladığını açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının özel bir mülkün içerisinde iş aracından çıktığını kaydetti.

Orman alanındaki telsizlerin çalıştığını dile getiren Oğuz, yangını soğutmayla ilgili asker, belediye ve vatandaşlardan destek alındığını söyledi.

Dursun Oğuz, Mersinlik yangınına geç müdahale edildiği eleştirilerinin doğru olmadığını, yangın başladığı anda bir helikopter ve bir uçağın müdahaleye başladığını, 2 saat sonra da TC’den yeni bir helikopterin geldiğini açıkladı

Özgür Web TV’de soruları yanıtlayan Oğuz, “Yangın başladığı andan itibaren ülkede bekletilen bir yangın söndürme helikopteri var mıydı?” sorusuna, Mersinlik yangınında herhangi bir bekletme durumu olmadığı, uçağın burada olduğu ve ilk sortisini de buraya yaptığı şeklinde yanıt verdi.

Oğuz, “Teknik olarak bakıldığında, uçak ve helikopterler direkt yangına müdahalede bulundu. Hatta saat 16.00’da Türkiye’den yeni bir helikopter de geldi. Yangına geç müdahale edildiği eleştirileri doğru değil. Doğru olan; yangına anında hem uçak hem helikopterin yönlendirildiği, 2 saat sonra da üçüncü helikopterin geldiği bilgisidir” dedi.

Gözetleme kulelerinin aktif olup olmadığı, erken uyarı sisteminin var olup olmadığı soruları üzerine Oğuz, yangından vatandaştan gelen ihbar sonrası haberdar olunduğunu, Orman Dairesi olarak bu soruların cevabıyla ilgili denetimleri ve sorgulamaları yapacaklarını belirtti.

Oğuz, “Tabi ki yapılan soruşturmalar sonrası her şey ortaya çıkacak. 177’ye (yangın ihbar hattı) gelen ihbarların anlık kayıtları tutuluyor. Ancak önce bölgedeki tüm işleri bitirip sonrasında bunların araştırması yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı‘na (GKK) ait helikoptere yangın söndürme aparatı takılması sonrası aparatın çıkarıldığı ve helikopterin sadece uçuş yaptığı noktasındaki eleştirilere de yanıt veren Oğuz, teknik olarak bilgi eksikliği olduğundan dolayı bu tartışmaların yapıldığını belirtti.

Oğuz, “Havada gözcülük yapan bir helikopter daha vardı. Bununla, aparat takılan helikopter karıştırılıyor. GKK’ya ait 2 tane helikopter vardı. Biri yangına müdahale ediyor, diğeri de bizim de zaman zaman içinde olduğumuz gözcülük görevini yapıyordu” dedi.

Oğuz, Mersinlik yangınından vatandaş ihbarı dolayısıyla haberdar olunduğunu, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘nın bazı söylemlerinin ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti

Oğuz, 20 bin dönüm civarı alanın yandığını, ara ara parlamalar olması sebebiyle soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini, doğu tarafında soğutma çalışmalarının bitmek üzere olduğunu daha çok batı tarafına yönlendiklerini belirtti.

Oğuz, “Toprağın altında yanmalar devam ediyor, arazi yapısı zor şartlarda ancak iş makinalarıyla müdahale devam ediyor. Dikkati dağıtmadan aynı ciddiyetle buna devam etmek zorundayız. Orman Dairesi dışında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı‘ndan, İtfaiyeden ve bölge halkından da yardım alıyoruz” dedi.

Oğuz, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “İsrail’den gelen uçakların gece görüşü olduğu ancak kullanılmadığı yönünde bana gelen bilgiler var” iddialarına ise halka güvenin çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti;

“Vatandaş sosyal medyada ‘ben bunu duydum’ diyebilir ancak bir bilgisi yok ise yönetenlerin böyle bir lüksü yok. Emin olmadıkları bir konuda konuşmak doğru değil, güven verecek olan kişiler emin oldukları bilgilerle konuşmak zorundalar. Emin değilseniz, konuşmayacaksınız, bu gibi teknik açıklamaları uzaman kişiler yapar. Bu teknik konuların içine bilgisiz kişilerin girmesi doğru değil. Erhan Bey nereden bu konuyu konuştu bilemiyorum ancak ben Bakan olarak bu uçakların gece görüşü var mıydı yok muydu bilemiyorum. bunun konusu ve tartışması dahi olmadı. Bu durumlar vatandaşı güven bunalımına iter” dedi.

