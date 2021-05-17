Yangın helikopteri konuşlanıyor

Ülkede yangınlara karşı 125 kişilik ekip ve 25 araçlık filo oluşturuldu. Türkiye’den bir yangın helikopteri Haziran’dan itibaren sabit olarak konuşlanmak üzere adaya gelecek





Hava sıcaklığının yükselmesiyle artan yangınlar, ülkenin orman varlığına ciddi tehdit oluştururken riskleri ortadan kaldırma ve olası yangınlara etkili müdahale çabaları da sürüyor.

Orman Dairesi, orman yangınlarına karşı 125 kişilik bir ekip ve 25 araçlık filo kurdu. Türkiye’den gelecek bir yangın söndürme helikopteri ise haziran ayından itibaren sabit olarak KKTC’de konuşlanacak.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak, bu sene benzer olayların yaşanmaması için aldıkları önlemleri anlattı.

Karzaoğlu, alan temizliğine ilişkinin ihalenin açılmasıyla birlikte Aralık ayında bölgenin temizliğine başlandığını, Nisan ayına kadar olan 4 aylık süre içerisinde de, pandemi kısıtlamalarına rağmen, alan temizliği, sürüm, fidan dikimi ve odun satışının bölge içerisinde eş zamanlı olarak gerçekleştiğini anlattı.

Mevcut odunların, ilk olarak ihtiyacı olanlara ve ticaretini gerçekleştirilen kişilere bölgede satıldığını, daha sonra ise tüm vatandaşların faydalanabilmesi için Lefkoşa’ya taşındığını belirten Karzaoğlu, burada da satışın devam ettiğini kaydetti.

Karzaoğlu, bu sene de benzer olayların yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, 125 kişilik bir yangın ekibinin kurulduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını, yerel yönetimler ve Karayolları’nın da yol kenarlarında rutin temizlik yaparak Daire’ye destek olması gerektiğini söyledi.

Araç kapasitesinin de artırıldığına dikkat çeken Karzaoğlu, 5 dozer, 3 greyder, 1 ekskavatör, kamyon ve yangın araçlarından oluşan 25’e yakın aracın dairenin hizmetinde olduğunu, bu araçların yangına erken müdahale edilebilmesi için çeşitli kritik bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

Bilgisayar üzerinden bu araçların takibini de yapabildiklerini, her aracın günde ne kadar çalıştığını, hangi güzergahta olduğunu bilgisayardan izleyebildiklerini gösteren Karzaoğlu, “Araç sıkıntımız yok. Ancak bu 25 aracı aktif olarak kullanabilen en az 25 vasıflı şoföre ihtiyacımız var. Bu araçların tanesi 1,5 milyon TL. Değerini bilmemiz lazım, boş durdukları her an milli bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Karzaoğlu, araç şoförlerinin sözleşmeli olarak alınıp, sürekli değiştiğini, devamlı olarak görev yapmalarının sağlanması için düzenlemelerin yapılması taleplerini yineledi.

Karzaoğlu, konuşlanması planlanan yangın helikopteri ile ilgili de bilgiler aktararak, şu anda ihalenin Türkiye’de sonuçlandığını ve Haziran ayından itibaren sezon bitimine kadar Daire’ye ait atölyede sabit olarak konuşlanmak üzere ülkeye geleceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nden de ciddi bir teknik donanım desteği aldıklarını vurgulayan Karzaoğlu, son olarak geçen ay teslim alınan yardım gözetleme kameraları ve mobil güneş panellerinin kurulumunun gerçekleştiğini ve kritik noktalara yerleştirildiklerini belirtti.

Tatlısu bölgesinde yeni tesis edilecek olan ve Tatlısu bölgesinde görevli personelin ve vatandaşların temas kuracakları orman istasyonu ve yangın hazır kuvvet ekip istasyonuna ilişkin yaşanan sıkıntıları da dile getiren Karzaoğlu, “Dağın kuzey kısmını kontrol edebilmek için orta noktada bir yer istedik. Tatlısu-Girne-Geçitkale yollarının birleştiği yerde. Bakanlar Kurulu kararı ile bize bu yer tahsis edildi. Ardından, vatandaşın biri, yaşayacak yeri olmadığını söyleyerek, bu binayı işgal etti. Bu mal bizim. Kaymakamlık şikayetçi, biz şikayetçi. Maalesef, bir türlü dışarı atamıyoruz. Mahkemeyi bekliyoruz, sürekli erteleniyor. Bize yardımcı olunmuyor” dedi.



