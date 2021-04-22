Yangın helikopteri konuşlanıyor

TC Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC Orman Dairesi’ne 4 adet mobil yangın gözetleme kamerası ve 2 adet mobil güneş paneli bağışladı. Büyükelçi Başçeri, bu yıl TC Tarım Bakanlığı’na ait bir yangın helikopterinin adada konuşlandırılacağını açıkladı



Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen 4 adet mobil yangın gözetleme kamerası ve 2 adet mobil güneş paneli, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim edildi.

Orman Dairesi’nde düzenlenen törenle teslim edilen teçhizatla ilgili bilgi veren Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere hibe edilen kamera ve panellerin bugün kurulacağını kaydetti.

Mobil yangın gözetleme kameralarının 3 km içerisindeki piknik ateşini bile algılayabildiğini aktaran Karzaoğlu, algılanan ateşin internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaşacağını bildirdi.

Törende konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olsun” mantığı ile oluşturulan protokolün gereği olarak Türkiye’den Kıbrıs’a yardımlar yapıldığını belirtti.

Güneş panelleri ve kameraların yangınlara erken müdahaleye vesile olacağını anlatan Çavuşoğlu, “Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, yanan ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılabilmesi için her yıl fidan yardımı da yapmaktadır” dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Türkiye’de kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) KKTC ormanlarını da gözetlemesi yönünde Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile mutabakata vardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim asıl selamladığımız tavır, Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olması için yapılan gayrettir. Türkiye, insanımıza aşıyı, ormanımıza fidanı, ormancımıza da teknik teçhizatı verirken fedarkalıklarda bulunuyor. Örneğin bugün hayvancımızın sıkıntısını Türkiye TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ile, ormancımızın sıkıntısını Türkiye Tarım Bakanlığı ile çözüyoruz.”

Çavuşoğlu, TC yetkilerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.

TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasına, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde KKTC’deki kardeşlerimizin ve burada yaşayan Türklerin sorunlarına cevap verebilmek için hayatın her alanında, aşısından fidanlarına kadar, Türkiye’dekini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yansıtabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” sözleri ile başladı.

İnsansız hava araçlarının orman yangınlarının takibi konusunda yapacağı çalışmaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde de olacağını yineleyen ve bu yıl Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bir yangın helikopterinin adada konuşlandırılacağını duyuran Başçeri, hedeflerinin hiçbir orman yangınının meydana gelmemesi olduğunu vurguladı.



