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Yangın helikopteri artık KKTC'de

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Yangın helikopteri artık KKTC'de
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:28

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopterinin talepleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ülkeye konuşlandırıldığını belirtti.
Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerini sundu.
 

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