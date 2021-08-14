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Yangın

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Girne boğazında yangın.

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Yangın
Yangın Bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Agırdağ'a giden yolun paralel yolun batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına İtfaiye ekipleri, çevre halkı ve Dikmen Belediyesine ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.
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