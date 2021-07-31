Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Karşıyaka'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, ugün öğle saatlerinde Karşıyaka köyünün güney batı kısmında ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çevre emniyeti alınanarak büyük oranda kontrol altına alınmış bulunuyor. Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel ile müdahale ediliyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor.