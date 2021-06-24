Yanan aracı, beton mikseri söndürdü

Girne'de yanan araca, yoldan geçen beton mikseri ile müdahale edildi





Girne Batı Çevre Yolunda dün seyir halinde alev alan KR 109 plakalı aracı, beton mikseri söndürdü.

Girne'de seyir halindeki aracın sürücüsü dumanları görmesi üzerine yolun kenarına çekti ve çevreden yardım istedi.

Duyarlı sürücüler ve Girne belediyesi temizlik bölümü çalışanları aracı söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Yoldan geçen beton mikseri, aracın yandığını görünce olay yerine gelerek aracı söndürdü. İtfaiye ise yanan araca soğutma çalışması yaptı.

