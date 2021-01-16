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Yan etkisini hissetmiyorum

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Bakanı Ali Pilli, aşı olduktan sonra mesaj verdi: “Aşı olmada tereddüt edenler, Covid 19 olmak mı aşı yapmak mı önemli diye Korona virüs olanlara sorsun. Aşı oldum ve yan etkisini hissetmiyorum”

Yan etkisini hissetmiyorum
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birlikte aşı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamada bulundu.
Pilli şu ifadeleri kullandı:
“Covid-19’la mücadelede diğer ülkelere göre başarılı bir yerdeyiz. Aşılamada diğer ülkelerin önünde olacağımızı söylemiştim. Halkımız rahat olsun gerekli aşıları temin ederek Marta kadar aşı programını tamamlayacağız.
Sağlık çalışanları ve milletvekilleri aşı yapıyor. Aşılarda güvenirlik ve etkinlik ispat edilmiştir. Aşı olmada tereddüt edenler, Covid 19 olmak mı aşı yapmak mı önemli diye Korona virüs olanlara sorsun. Aşı oldum ve yan etkisini hissetmiyorum. Aşı önemli ve herkes mutlaka aşı olsun.”
 
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