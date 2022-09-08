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Yalınkaya: “Vicdanları sızlıyorsa derhal istifa etsinler”

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Yalınkaya: “Vicdanları sızlıyorsa derhal istifa etsinler”
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu ülkede yasa tanımayan, Anayasayı katletmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız ama hep şunu söyledik: Bizim son kalemizdir bağımsız yargımız. Bu anlamda gururluyuz” dedi.  
Yalınkaya, belediye emekçilerin içine düşürüldüğü “kaotik” durumdan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “‘Ben bilirim, ben yaparım’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Çalışanlarımız, bu hukuk tanımaz zihniyet yüzünden bir kaosa, belirsizliğe sürüklenmiş durumdadır” dedi.
“Bizi bu kaotik durumun içine düşürenler şimdi ne açıklayacaklar” diye soran Yalınkaya, “Eğer vicdanları sızlıyorsa bu hükümetin derhal istifa etmesi lazımdır” dedi.
 
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