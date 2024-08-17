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“Yalana asla izin vermeyeceğiz”

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CTP Genel Sekreteri Akansoy: “İki gün önce halktan özür dileyen kurum yönetiminin ardından alelacele ihaleye çıkıp acil parça tedarik etmeye çalışan hükümet, bugün çalışanları suçlamaktadır. Bu yalana asla izin vermeyeceğiz.”

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“Yalana asla izin vermeyeceğiz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, pazartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali’nde yapacağı eyleme destek vereceğini açıkladı.

CTP’nin EL-SEN tarafından yapılan çağrıyı kararlılıkla desteklediğini kaydeden Akansoy, “Elektrik kesintilerinden bıkan ve her geçen gün daha da zorlaşan hayat şartlarına maruz kalan Kıbrıs Türk halkının çektiği sıkıntılar karşısında duyarsız kalmak mümkün değildir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) içinde bulunduğu durum ve sözde hükümetin bu durumu yönetmedeki yetersizliği, yaşamı olumsuz etkilemektedir. Dün akşam Teknecik Santrali'nde yaşanan olaylar bizlere bir kez daha ‘Ben yaptım olur’ anlayışının despotik yüzünü göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, elektrik kesintilerinin, ihalesiz ve şaibeli kirli yakıt alımı nedeniyle başladığının, kirli yakıtın santrallerde büyük zarara yol açtığının, kirli siyah dumanın nedeninin de kurumda kullanabilir yakıt kalmamasından ve  makinelerin dip yakıt denilen kirli yakıt kullanmasından  olduğunun ortaya çıktığını da belirtti.

“İki gün önce halktan özür dileyen kurum yönetiminin ardından alelacele ihaleye çıkıp acil parça tedarik etmeye çalışan hükümet, bugün çalışanları suçlamaktadır. Bu yalana asla izin vermeyeceğiz.” diyen Akansoy, Kıb-Tek’in sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşmasının elzem olduğunu vurguladı.

Mevcut yönetimi “günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlar sergilemekle” itham eden Akansoy, bunun sonucu olarak Kurum’un ekonomik olarak istikrarsız bir duruma sürüklendiğini ifade etti ve CTP’nin Kıb-Tek’in özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi gerektiğine inandığının altını çizdi. Akansoy, Kurum’un halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek kapasitede olmasının önemine işaret ederek, elektrik hizmetinin aksamadan, uygun maliyetle ve kaliteli bir şekilde sağlanmasının temel hedef olması gerektiğini vurguladı.

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