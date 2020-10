Yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerliyoruz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vurguladı: “Ulusumuzun yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerlemesi için çalışıyoruz”

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 97’nci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı:“Aziz Atatürk,Yüce Türk ulusunun çağdaş geleceği için yaktığımız ilk ışık bugün 97 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini birlikte attığınız Anadolu’nun fedakar halkı gibi KKTC halkı da bugün yarattığınız bu değerin minneti içerisindedir.Tıpkı sizin gibi bizler de varlığımızın ve özgürlüğümüzün yılmaz bekçileri olarak görev yapmaktayız. Ulusumuzun yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerlemesi için çalışıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet ve KKTC bu kutsal yolda geleceğe birlikte yürüyor.Kurduğunuz temellere bağlı kalarak Nazım Hikmet’in yazdığı şiirinde ‘nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel günlere inanıyordu’ deyişi gibi bizler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına doğru ilerlerken daha da güzel günlere inanıyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ile anıyor aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları kaydetti:“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde ülkemizin KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorumTürkiye Cumhuriyetini dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan yaşatmaya devam etmekteyiz.Bu asil yolculukta, ülkemize ve cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı, güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyoruz.Bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çalışıyor, ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Cumhuriyetin gerek tarihi gerek günümüz için taşıdığı anlam ve önemi bilen Türk gençliği ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ulusal mirasımızı ilke ve inkılaplarınızın ışığında aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyorum.Cumhuriyetimizin önemini daha da idrak ettiğimiz bu onurlu ve anlamlı günde vatanımız uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman askerlerimiz ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü için Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören daha sonra Kapalı Çarşı’da devam etti.Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden hareket eden kortej bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya ulaştı. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların ardından Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği (SEÇ-DER) folklor ekibi halk dansları gösterisi sundu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri ile tören sona erdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İskele’de de tören düzenlendi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğindeki kortejin Atatürk Anıtı’na varması ile başlayan törende, sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı İskele’deki törenler; Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Refik Hazır ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak yaptı.Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.kuruluş yıldönümü olan bugün, yalnızca Anatavan dediğimiz Türkiye’nin değil, aynı zamanda biz Kıbrıslı Türkler’in de Cumhuriyet Bayramıdır diyen İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Refik Hazır, Kıbrıslı Türkler’in de 1919-1922 yılları arasında yaşanan İstiklal Savaşı’na katıldığına dikkat çekti. Hazır, konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Aklıselim olan her Kıbrıs Türkü bilmelidir ki, bugün kendi adına sahip olduğu bir devlet, bir bayrak ve cumhuriyet değerleri ile oluşturduğu meclisi varsa, bunu, ilham aldığı, Anadolu Kurtuluş Savaşı’na ve onun 97 yıl önce kurduğu cumhuriyetine borçludur”29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz diyerek konuşmasına başlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak, Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar yaşananlara değindi.Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu. İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, korteje öncülük eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun verdiği konser ile son buldu. Birçok marşın yer aldığı GKK Bandosu’nun mini konserinde çalınan Dillirga şarkısı da büyük alkış aldı.Güzelyurt29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da coşkulu bir yürüyüş düzenlendi.Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlediği yürüyüş, “Dereboyu” olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 15.00’te başladı.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa bölgesindeki okullardan öğrenciler, öğretmenler ve izcilerin katılımıyla gerçekleşen, TC-KKTC bayraklarının taşındığı yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.Yürüyüş sonrasında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara seslendi, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu konser verdi.