“Yaktığın meşale sönmeyecek”

HALKIN SESİ ailesi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 116’ncı doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 80’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıt Tepe’yi ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı

HALKIN SESİ ailesi, Kıbrıs Türkü halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 116’ncı doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 80’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıt Tepe’deydi.HALKIN SESİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, gazete yöneticileri, çalışanları ile Dr. Küçük’ün Anıt Tepe’deki kabrini ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı.Ziyarette Doktor Fazıl Küçük’ün anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra kabri başında dua edildi ve kabrine çiçek konuldu.Törende konuşma yapan Mehmet Küçük, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatma çabalarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.KKTC’nin bugünlere gelmesinde Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün eserlerini yaşatmanın başta Kıbrıs Türkü’nün ve devletin görevi olduğunu söyledi.Dr. Fazıl Küçük’ün kurduğu HALKIN SESİ Gazetesi’ni yaşatmak için tüm gücü ile mücadele verdiğini anımsatan Mehmet Küçük, milli mücadeleye destek vermek için kurulan gazetenin sonsuza dek yaşatılması çabası içinde olduklarını kaydetti.Yaptığı konuşmada Halkın Sesi’nin 1970’li yıllarda yayınlanması için zor şartlarda önemli mücadeleler sonucunda çıkarıldığını hatıralarından paylaşımlarla aktaran Küçük, şimdi de ayni fedakarlıkla gazetenin yaşaması için çalışan personele teşekkürlerini iletti.Hızla gelişen çağda okuyucu sayısının azalması ve reklam pastasının küçülmesi nedeniyle yazılı basının çok zor günlerden geçtiğini ancak HALKIN SESİ Gazetesi’nin topluma mal olan bir gazete olduğu için yaşatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Mehmet Küçük bu kararlılığı çalışanların yaptığı fedakarlıklarda da gördüğünü vurguladı.HALKIN SESİ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu ise, Dr. Küçük’ün yaktığı meşalenin sonsuza kadar yanması için gazete çalışanları olarak mücadele devam ettiklerini ancak halkın da gazeteye sahip çıkmasını beklediklerini dile getirdi.