“Yakıtın kalite kontrol ihalesini perdeciye verdiler”

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Santrali için temin edilen yakıtla ilgili kalite kontrollerinin yapılmasına ilişkin ihalenin, perdecilik işiyle uğraşan bir firmaya verildiğini söyledi





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, "Akaryakıt Temini ve Akaryakıt Tahliyesi Gözetim Hizmetleri" kapsamında, Teknecik Elektrik Santrali için temin edilen yakıtla ilgili numune alımı ve kalite kontrollerinin yapılmasına ilişkin ihalenin, perdecilik işiyle uğraşan bir firmaya verildiğini aktardı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Avcıoğlu, ihalenin “Doğru Tasarım Ticaret LTD.” isimli bir şirkete verildiğine dair resmi belge de paylaşarak, “Böylesi teknik bir konunun, faaliyet alanı dekoratif perdecilik olan bir firmaya verildiğini biliyor muydunuz?” diye sordu.

“Dekoratif perde ve yakıt analizi birbiri ile ne kadar alakalı iki sektör değil mi?” diye de soran Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Başbakan'ın "Oyunu Bozduk" derken kastettiği doğru düzgün yakıt analizi yapılma sürecini bozmak mı? Diye sormadan edemiyor insan... Denetimde işinin ehli olmayan kişiler sebebiyle yaşanabilecek bir aksaklık/ihmal/hata sonucunda, bu ülkeye spec dışı veya kaçak yakıt sokulursa hesabını kim verecek?”

Öte yandan Yusuf Avcıoğlu, “Bakanlar Kurulu ihalesiz, adrese teslim doğrudan alımlar ile bir skandala daha imza attı!” iddiasında bulundu .

Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bakanlar Kurulu ihalesiz, adrese teslim doğrudan alımlar ile bir skandala daha imza attı!

Bakanlar Kurulu’nun 24,000 MTON ihalesiz, adrese teslim yakıt alımı yapacağını açıkladığı firmanın teklifinin; ihaledeki en düşük 3. değil, 5. teklif olduğu iddiası doğru mu?

Atanmış Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu önceki gün, 10 günlük yakıt kaldığını gerekçe göstererek ihalesiz, adrese teslim doğrudan alım kararı alırken,

KIBTEK YK Başkanı Paşa bugün, (dün) 20 günlük yakıtlarının olduğunu açıkladı.

Elinizdeki yakıt 10 gün mü yeter? 20 gün mü? hangisi yalan?

Bakanlar Kurulu 19 Ekim 2022 tarih ile yayınlanan Resmi Gazetede;

"Merkezi ihale Komisyonunun açmış olduğu fakat Rekabet Kurulunun Usulsüzlükler saptamış olması sebebiyle yine tartışmalı bir ihale iptali ile sonuçlanan 269/2022 numaralı pazarlık usulü yöntemi ile yapılan ihalede en düşük teklifi veren 3 firmadan", ihalesiz, adrese teslim doğrudan alım yapmak için, kapalı zarf usulü teklif alınmasına, ve en düşük teklifi veren firmadan 24,000mton Fuel Oil alınmasına karar verdi.

269/2022 numaralı ihaleye baktığımızda ise, ihalede Toplam; 7 Teklif atıldığını ve bu tekliflerden, 3 tanesi elenirken, 4 teklifin geçerli kabul edilerek,

açıldığını ve okunduğunu görüyoruz.

Bakanlar Kurulunun elden teklif aldığı firmalardan birinin 269/2022 numaralı ihalede geçersiz teklif atmasına ve elenmesine rağmen, elenen firmadan da elden teklif alındığını görüyoruz.

20/2016 Kamu İhalesi Yasasının 71. Maddesinin 5. ve 6. Fıkralarında Tekliflerin Açılması Bölümü;

İhale belgelerinin ve tekliflerin ayrı zarflarda sunulmasının gerektiği hallerde, ihale komisyonları öncelikle ihale katılımcısının uygunluğuyla ilgili belgelerin olduğu zarfı, daha sonra teklifin teknik ve mali kısımlarının olduğu zarfları açar,

Teklifin mali kısmını içeren zarf, teklifin diğer kısımlarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra açılır, şeklinde belirtmektedir.

Değerlendirmede elenen firmanın, mali teklif dosyası açılmazken;

Açılmayan dosyalar içerisindeki teklifleri kim nasıl gördü?

Bahse konu firma ihalede hangi gerekçe ile elenmişti?

Sunduğu yakıt mı kriterlere uygun değildi?

Yakıtı alacağı rafineri mi kriterlere uygun değildi?

Yakıtı taşıyacağı gemi mi kriterlere uygun değildi?

İhalede kabul görmeyen teklif, elden alımda nasıl kabul gördü?

İhaleye katılan 7 firmanın hepsinden teklif almak yerine, neden sadece 3 firmadan teklif alındı?

İhalede teklifleri elenen ve açılmayan 3 firmadan diğer 2 firmanın teklifinin daha yüksek olduğunu kim nasıl tespit etti?

Bahse konu firmanın teklifinin, ihaledeki en düşük 3. değil, 5. teklif olduğu iddiası doğru mu?

Güne aynı konuyla bağlantılı olarak damgasını vuran 2. konu ise;

"Akaryakıt Temini ve Akaryakıt Tahliyesi Gözetim Hizmetleri" adı altında ihale edilen ve akaryakıtın temin sürecinde, numune alımı ve kalite kontrollerinin yapılması gibi teknik bir konunun, faaliyet alanı perdecilik (bildiğimiz ev/ofis pencerelerinde kullanılan perde) olan bir firmaya verildiğini biliyor muydunuz?

Evet yanlış duymadınız! bildiğimiz dekoratif perde !

Dekoratif Perde ve Yakıt Analizi birbiri ile ne kadar alakalı 2 sektör değil mi?

Başbakan'ın "Oyunu Bozduk" derken kasdettiği Doğru Düzgün Yakıt Analizi yapılma sürecini bozmak mı? diye sormadan edemiyor insan...

Denetimde işinin ehli olmayan kişiler sebebiyle yaşanabilecek bir aksaklık/ihmal/hata sonucunda, bu ülkeye spec dışı veya kaçak yakıt sokulursa hesabını kim verecek?”

İLAHESİZ HAT İLE 135 BİN STG HARCANDI

Öte yandan yolsuzluk suçlamasından 18 ay hapse mahkum edilen KIB-TEK eski genel müdürlerinden Gürcan Erdoğan hakkında yeni bir dava daha açılmıştı.

Gürcan Erdoğan’ın KIB-TEK Genel Müdürlüğü döneminde Mağusa bölgesinde bazı köylere ihalesiz şekilde sokak aydınlatması bağlandığı ve kurumun fazladan zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Yusuf Avcıoğlu, 2017 sonunda Gürcan Erdoğan döneminde 35 köyde sokak aydınlatma projesi yapıldığını, Kaplıca’dan Kantara kavşağına kadar 4 km hat çekildiğini belirtti.

Bu projenin ihalesiz yapıldığını ve Kıb-Tek’in 135 bin sterlin parasının harcandığını söyleyen Yusuf Avcıoğlu “Kara yollarından böyle bir talep gelmediği halde Kıb-Tek yönetimi kendi başına karar verip hat çekmişti.

Mal sahibi Karayolları olmasına rağmen nasıl olur da Kıb-Tek keyfi kararla böyle bir uygulama yapar?” diye sordu.

