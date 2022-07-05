Yakıtın gelmesi 10 günü bulabilir

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Kamil Direl, fuel-oil sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını belirtti ve kararıyla temin edilecek yakıtın 5 ile 10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olmasının beklendiğini kaydetti





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Kamil Direl, mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde ara ara elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Yaz döneminde yakıt ihtiyacının arttığına dikkat çeken Direl, “Günlük ortalama bin ton yakıt ihtiyacı oluşmaktadır. Mevcut santrallerimizde fuel oil sıkıntısı yaşanıyor ve hemen hemen bitmiştir” dedi.

Fuel-oilin ülkeye gelmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Direl, Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla temin edilecek yakıtın 5 ile 10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olmasının beklendiğini kaydetti.

Gelecek yakıtın 15-20 günlüğüne sıkıntıları gidereceğini belirten Kamil Direl, yakıt sorununun tamamen ortadan kaldırılması için kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kıb-Tek Genel Müdür Vekilli Kamil Direl, Türkiye’den sevk edilen yeni santrallerle ilgili de boşta deneme çalışmalarına başlandığını bir kaç gün içerisinde de enerji üretimine geçileceğini belirtti.

YAKIT GELENE KADAR NE YAPILACAĞI BELİRSİZ

Kamil Direl, yakıt gelene kadar kesintileri önlemek için nasıl bir yol izleneceği ile ilgili açıklama yapmadı.



