Yakıt tahliyesi tamamlandı

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.





Akyiğit, ülkede büyük yankı uyandıran yakıt alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akyiğit, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan yakıt tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Gelen yakıtın ay sonuna kadar ülkeyi idare edebileceğini söyleyen Akyiğit, Bu ay içerinde ihale sürecinin tamamlanması ile sıkıntı yaşanmadan bu süreci atlatabileceklerini belirtti.

