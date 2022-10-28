Yakıt ihalesinde yeni kaos

Kıb-Tek’e akaryakıt alımı için 13 dolar taşıma ücreti ile ihaleyi kazanan Hayati Özok, tedarik işinden çekildi. Ülke, yakıt gelmediği için elektriksiz kalma ile karşı karşıya kaldı









Başbakan Ünal Üstel’in “KIB-TEK’te oyunu bozduk, 13 Dolar’a yakıt geliyor” açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden, 13 Dolar’a yakıt getireceğini söyleyen Hayati Özok’un şirketi, “Bu fiyata bu işi yapamayacağız" diyerek tedarik işinden çekildi. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, söz konusu gelişmenin önceki akşam yaşandığını, ilgili şirketin avukatlarının yazılı bir bildirim yaparak tedarik işinden çekildiklerini bildirdiklerini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 12 günlük yakıt kaldığını ifade eden Paşa, “Ülke menfaati için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun başı yine akaryakıt ihalesi ile dertte. Açılan akaryakıt ihalesini kazanan Hayati Özok’un ortada olmadığı ve yakıt getirme noktasında ise hiçbir girişiminin bulunmadığı ortaya çıktı. Önceki akşam Başbakanlık’ta kriz masasının kurulduğu ve çözüm üretilmeye çalışıldığı öğrenildi.

HAYATİ ÖZOK’UN YAKIT GEMİSİ ORTADA YOK

1 Milyon dolar teminat ortaya koyan ve 13 dolar taşıma ücreti ile ihaleyi kazanan Hayati Özok, Teknecik’te yakıt azalmasına rağmen verdiği sözü yerine getiremedi. Hayati Özok’un yakıt gemisi ülkeye gelmedi. Ülke, yakıt gelmediği için elektriksiz kalma ile karşı karşıya kaldı.

İÇKALE BOŞ DURMUYOR

Öte yandan yüksek fiyatlı doğrudan alımlarla ismi gündemden düşmeyen İçkale’nin uluslararası ihaleye katılmak için kiraladığı General Skobelev isimli geminin Rusya’daki Novorossiysk limanında yakıt yüklediği ve Kıbrıs’a gelmek için beklediği ortaya çıktı.

İHALE ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL

Rusya’da söz konusu gemiye yüklenen yakıtın ihale şartlarına uymadığı ve kükürt oranının yüksek olduğu öğrenildi.

HAYATİ ÖZOK – İÇ KALE İLİŞKİSİ

Aldığı ihaleyi gerçekleştiremeyen Hayati Özok’un, aynı dönemde yakıt getirmek için bekleyen İçkale ile olan ilişkisi ise merak ediliyor.

YİNE DOĞRU PERDE

Öğrenilen bilgiye göre Teknecik’e gelecek yakıtı denetleyecek şirket ise ismi daha önce Güngör Çöplüğü ihalesinde ortaya çıkan Doğru Perde isimli şirkete verildi. Güngör Çöplüğü kendi yönetimindeyken iki kez yanan ve ciddi çevre kirliliğine neden olan şirketin böyle kritik bir noktada denetleyici olarak görev alması ciddi endişe uyandırdı.

ŞAHİNER: “İÇKALE ŞİRKETİ, 3 GÜN ÖNCEDEN RUSYA’DAN YÜKLEDİĞİ YAKITLA BEKLETİLİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner ise söz konusu firmanın “çark ettiğini” ancak bu gelişmeyle birlikte, ihalesiz alımlarda adı geçen “İÇKALE” isimli şirketin, üç gün önceden Rusya’dan yüklediği yakıtla bekletildiğini iddia etti.

“MANTIK AYNI: YAKIT BİTTİ, İÇKALE YETİŞ!”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahiner, “Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş!” diyerek, “13 dolara yakıt getirmekle övünen hükümet yetkilileri, teknolojinin arşa çıktığı bu yüzyılda, yine akaryakıtımız yok bahanesinin arkasına saklanarak ülkeyi karanlığa gömmek üzere” ifadelerini kullandı.

Şahiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KIBTEK’de göstermelik ihaleye çıkılıyor. Ne ilginçtir ki 13 dolara yakıt getireceği teklifini veren ve yönetim kurulu başkanı tarafından 1 milyon $ teminat verdiği yalanının söylendiği firma, çark ederek; yakıtı getiremeyeceğini söylüyor. Yine ne ilginçtir ki, bu gelişmeyle birlikte İÇKALE firması, üç gün öncesinden Rusya’dan yüklediği yakıt ile birlikte bekletiliyor. Kurum üzerinde hangi oyunlar oynanıyor ve kimler bu oyunlara alet oluyor? Nasıl organize işler bunlar?

KIBTEK’in üzerine çullanmış organize çete, gözümüzün içine baka baka halkı aptal yerine koyarak yine başka bir soyguna kapı aralıyor. Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş!

KKTC Devleti’nin hükümet yetkilileri belli ki koltuk uğruna, makam uğruna hatta ‘’vurgun’’ aşkına bu soyguna ortak oluyor, birilerinin cebine oluk oluk para akıtmak için, usta oyunculara taş çıkartacak bir performansla rol kesiyor.

13 dolara yakıt getirmekle övünen hükümet yetkilileri, teknolojinin arşa çıktığı bu yüzyılda, yine akaryakıtımız yok bahanesinin arkasına saklanarak ülkeyi karanlığa gömmek üzere.

KIBTEK’te şu anda 7 günlük yakıt kaldı. Uzun süreli elektrik kesintilerinin sebebi, yakıtı tasarruflu kullanmak için mi?

İşte hükümetinizin yakıt ihalesini birilerine peşkeş çekmek için zorunlu evrak olmaktan çıkardığınız 'rafineri opsiyon belgesi', 'gemi opsiyon belgesi' gibi evrakların gerekliliği tam da bu!”

NELER YAŞANMIŞTI?

KIB-TEK Yönetim Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’nde “10 günlük yakıt stoku” kaldığını belirterek, geçtiğimiz ay yapılan ve Ünal Üstel tarafından iptal edilen “pazarlık usulü” ihalede en düşük teklifi veren şirketten 24 bin metrik tonluk yakıt alınmasını önermişti.

Söz konusu “ihalesiz alım” önerisi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu ihalede, Hayati Özok Plats + 13$/mton, Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats + 30$/mton ve Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+ 80$/mton teklifte bulunmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yakıt, ton başına 13 Dolar’la ihaleye giren Hayati Özok’dan alınacaktı.

Geçtiğimiz ay “KIB-TEK’e akaryakıt taşıma ve temini” ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından düzenlenen pazarlık usulü ihale, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “ihalenin vicdanlara sığmadığı” sözleri üzerine iptal edilmişti.

