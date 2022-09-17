Yakıt ihalesi İçkale’nin

Yılan hikayesine dönen Kıb-Tek’e akaryakıt temini ve taşınması ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 45 dolar 93.76 cent teklif veren Türkiye firması İçkale Petrol aldı





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yakıt alımı ve taşınması ihalesinin kazananı, 4 firma arasından ikinci en yüksek teklif veren İçkale Petrol oldu.

İhaleyi "45 dolar 9376 cent" teklifi veren Türkiye firması İçkale Petrol kazandı.

İçkale Petrol, 4 firma arasından ikinci en yüksek teklif veren firmaydı.

Sidereal Lines Ltd "45 dolar 95 cent", Gulf Banker Petrol "30 dolar", Sülem Sistem Elektrik Ltd ise "19 dolar 80 cent" teklif vermişti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, 'Akaryakıt temini ve taşınması'yla ilgili ihalenin İçkale Petrol’e verildiğini açıkladı.

269-2022 numaralı pazarlık usulü ihalede geçerli tekliflerin değerlendirildiğini kaydeden Üresin, “İhalenin 45 Dolar 93,76 Cent olarak İçkale Petrol’e teknik ve idari şartnameler doğrultusunda verilmesi kararı üretildi.” dedi.

Kararın, yasa gereği, taraflara ve KIB-TEK’e bildirileceğini belirten Üresin, “Geçerli tekliflerden Gulf Banker Petrol sanayi, komisyon ve teknik bilirkişi raporu ve kararı ile elenmiş olup, bir sonraki en düşük teklife bağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Gulf Banker Petrol sanayi, komisyon ve teknik bilirkişi raporunun elenmesiyle ilgili gerekçeli kararın da ilerleyen zamanda basına açıklanacağını anlatan Üresin, çeşitli kriterler nedeniyle elendiğini anlattı.

Üresin, dileyen herkesin bu kriterlerin yer aldığı komisyon ve teknik bilirkişi raporunun gerekçelerine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Üresin, şöyle devam etti:

“Açık usul ihaleden pazarlık usulü ihaleye geçmekle doğrudan alımlarda gördüğümüz 75 dolar fiyatlara karşın açık usulde 58 dolar fiyatlar geldi. 45 dolara ihaleyi bağlamak bir kamu yararı oluşturdu kanaatindeyim. Zaten rayiç bedeller de dünya piyasasında 50 civarlarında belirtilmektedir.”

“Bu aşamada karar Kıb-Tek’e gittikten sonra sözleşme aşamasında işlemler devam edecektir” diyen Üresin; yapılan ihale sonucu Kıbrıs Türk halkının kazançlı çıktığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Biz geniş bir yelpazede değerlendirme yaptık. 75 dolara doğrudan alımların yapıldığı bir dönemde 45 dolarlık ihalenin bir kamu yararı oluştuğu kanaatindeyiz. Halkımızın kazançlı çıktığı bir noktadayız, hayırlı olsun.”

