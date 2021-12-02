banner583
banner753
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
71 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
122 0
 
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
18 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
29 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
54 0
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
20 0
banner661
banner726

Yakıt gemisi geldi, istasyonlara dağıtım yarın

banner476

banner714
Yakıt gemisi geldi, istasyonlara dağıtım yarın
banner721

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı.

 Çağdal,  birçok istasyonda yakıtın bittiğini ancak yakıt gemisinin geldiğini ve boşaltıma başlandığını, yarın sabah itibarıyla yakıtın petrol istasyonlarına dağıtımına başlanacağını söyledi.

TAK’a açıklama yapan Çağdal, yarın öğlene kadar yakıtın benzin istasyonlarına dağıtılmış olacağını belirtti .

Çağdal, cumartesi günü bir geminin daha gelmesiyle yakıt stokuyla ilgili sorunun ortadan kaldırılacağını dile getirdi

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.