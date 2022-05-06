banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

“Yakıt değişim bedeli talep etmek suçtur”

banner476

Maliye Bakanı Amcaoğlu, elektrik faturalarında tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti

banner825
“Yakıt değişim bedeli talep etmek suçtur”
 
 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de değerlendirmelerde bulundu.
Maliye Bakanlığı görevine başladığının 6’ncı günü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyledi.
Bu yasalara karşı suç işlemektir!
Tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf eden Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti.
22 Şubat tarihinde geçirilen nizamname ile birlikte iki ayda bir tarife belirleme şansının sağlandığını söyleyen Amcaoğlu, “Hem alıyorsunuz hem de bir kez daha almakla ilgili yaptığınız sözleşmelerin hilafına aykırı gelecek mevzuatı Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz” dedi.
Amcaoğlu, bir önceki bakan Sunat Atun’un bu öneriyi uzmanların hazırlaması sonucu Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü de ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.