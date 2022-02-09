Yakıt 12 gün idare edebilir

Teknecik’e alınan yakıt sadece 12 günlük ve 12 gün sonra gelecek olan yakıtın alınabilmesi için yine 7,5 milyon Dolarlık ödeme yapılması gerekecek





Teknecik Elektrik Santrali’ne fuel-oil yakıt taşıyan geminin geçtiğimiz hafta Perşembe günü ülkeye gelmiş olmasına rağmen, yakıtı temin eden firmaya 7 milyon 400 bin Dolarlık ödeme yapılmadığı için günlerce gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarında bekletildi.

Önceki gün öğle saatlerinde, Teknecik Elektrik Santrali’nin depolarında 24 saatlik yakıt kaldığının ortaya çıkması ülkede infial yarattı.

Kasası neredeyse tamamen boş olan ve satın aldığı yakıtı dahi ödeyemeyecek pozisyonda olan Kıb-Tek’in borç yükü ise arttıkça artıyor.

Önceki akşamüzeri saatlerinde yakıt ihalesini kazanan Sideral Lines Firması’nın devreye girmesiyle birlikte, gemideki yakıt Teknecik Elektrik Santrali’nin depolarına aktarılırken, 12 gün sonra yeniden aynı sorunla karşı karşıya kalacağımız da öğrenildi.

Stoktaki yakıtın sadece 12 günlük olduğu ve 12 gün sonra gelecek olan yakıtın alınabilmesi için 7,5 milyon Dolarlık ödeme yapılması gerektiği ortaya çıkarken, söz konusu ödemenin yapılmaması halindeyse ülke tamamen karanlığa gömülecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, elektrik üretiminde bir süredir sıkıntısı yaşanan yeni yakıtın Teknecik Santrali’ne geldiğini açıkladı.

Özkıraç, bunun sadece bir ‘günü kurtarma operasyonu’ olduğunu dile getirdi. Gelen yakıtın yalnızca 12 gün yeterli olabileceğini belirten Özkıraç, “Bu planlı programlı, kalıcı çözüm getirebilecek bir adım değildir. Bizi sadece 12 gün idare edebilir. Hükümet günü kurtarmaya bakıyor” dedi.

