Yakışmayan manzaralar

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, emekçi ekiplerinin her hafta özveriyle gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına rağmen, bölgede gelişigüzel atılmış çöplerin bulunduğunu vurguladı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, bölgedeki çöp sorunu nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, her hafta düzenli olarak temizlenen alanlarda yine aynı manzaralarla karşılaşıldığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, emekçi ekiplerinin her hafta özveriyle gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına rağmen, bölgede gelişigüzel atılmış çöplerin bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan belediye, çöplerin mutlaka çöp bidonlarına atılması gerektiğini hatırlattı. Bahçe atıkları gibi büyük hacimli çöpler için ise belediye ile WhatsApp üzerinden iletişime geçilmesi istendi. İletişim numaraları olarak 0548 878 7070 ve 0548 829 1877 paylaşılırken, bu numaralar üzerinden gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.

Belediye ayrıca, çevreyi kirleten ve çöpleri rastgele atan kişilerin tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda, vatandaşlardan çevre temizliğine özen göstermeleri ve bölgenin güzelliğini korumak için daha duyarlı olmaları istendi.