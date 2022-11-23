Yakın Doğu’ya bağlı yaşlı bakım merkezi sayısı 3’e çıktı

YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi’nin hizmete açılması ile birlikte Yakın Doğu Oluşumu'na bağlı yaşlı bakım merkezi sayısı 3’e çıktı



Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ndeki yaşlı bakım merkezlerinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Yaşlı Bakım Merkezi de hizmete girdi.

İleri yaştaki bireylerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşam sürdürmesi ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı bakımlarının yapıldığı yaşlı bakım merkezleri çok önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi yaşlı bakım merkezlerinin ardından, 21 Kasım’da açılışı gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde de Yaşlı Bakım Merkezi hizmete girdi.

Yakın Doğu Oluşumu hastanelerinin uzun yıllara dayanan yaşlı bakım hizmetlerindeki deneyimiyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde bireylere sağlık hizmetleri yanında, kişisel bakım, refakat, yemek, ihtiyaç halinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetleri ile her dalda konsültasyon hizmeti de sağlıyor.

Deneyimli kadro tarafından, yüksek konfor ortamında, 24 saat kesintisiz ve profesyonel hizmetler sunulacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Yaşlı Bakım Merkezi’nde misafirler; geniş, ferah, hijyenik bir ortama sahip, içerisinde LCD ekran televizyon, özel bakım yatağı, banyo ve tuvalet bulunan odalarda konaklayacak. Misafirlerin tercihlerine bağlı olarak odalarda refakat için artı bir kişilik konaklama imkanı da sağlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağlıklı yaşlanma anlayışını destekleyen hizmetler kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Misafirlerin kaliteli yaşam için temel gereksinimlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde karşılandığı merkezlerde, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıyor, kişisel bakımları gerçekleştiriliyor. Sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanırken, yakınları ve toplumla ilişkilerinin devam ettirilmesine yönelik destek hizmetleri veriliyor. Hayattan soyutlanmadan merkezin diğer misafirleriyle birlikte huzurlu ve kaliteli vakit geçirmeleri teşvik ediliyor. Sağlıklı yaşama yönelik, kişiye özel beslenme ve egzersiz programları düzenleniyor.

Yakın Doğu Oluşumu hastanelerine bağlı Yaşlı Bakım Merkezlerinde, deneyimli doktor, fizyoterapist, psikolog, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan uzman kadro tarafından misafirlere güvenli, huzurlu ve hijyenik bir ortamda keyifli bir yaşam sürme fırsatı sunuluyor.

