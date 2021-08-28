Yakın Doğu’dan kamusal eğitime büyük katkı

Yakın Doğu’nun 5,5 ayda eğitime hazır hale getirdiği 500 öğrenci kapasiteli tam donanımlı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, görkemli bir törenle açılarak Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi









Günsel Aile Kurulu'nun kararıyla Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC'nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim etme kararı aldığı 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, görkemli bir törenle açılarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Temeli 19 Mart 2021’de Gönyeli Yenikent’te atılan 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Yakın Doğu Oluşumu tarafından 14 dönümlük arazi üzerine 5,5 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve milletvekilleri, müsteşar, sivil savunma teşkilat başkanı, belediye başkanları ve davetliler yer aldı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sembolik olarak takdim ettiği gümüş anahtar ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Teslim seremonisi öncesinde okunan metinde şu ifadelere yer verildi:

“Günsel Aile Oluşumu, çok özetle ifade edilirse, okul öncesi eğitiminden, doktora düzeyine kadar verilen eğitimleri geliştirme ve ülkesine, eğitim ve sanatın bütün alanlarında yeni ivmeler kazandırma görevini layıkıyla yapmaya kendisini vakfetmiştir. Devletimiz nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız huzurunda, Günsel Aile Oluşumu kamusal görev addederek üstlendiği 6 ilkokulun birincisini teslim etmektedir. Aklımız ve gönlümüzün geleceğe uzanan işareti budur. Milletimizin bütünlüğüne ve Kıbrıs Türk Halkının zedelenmez ulvî varlığına armağan olsun”

Günsel Aile Kurulu’nda 10 Aralık 2020’de KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde birer devlet ilkokulu inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim etme kararı aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde devletimize ve ülkemize kazandırma kararı aldığımız 6 devlet ilkokulundan ilkini, büyük bir gurur ve mutlulukla, Lefkoşamızda açıyoruz. Boş bir arsa olarak duran bu alan, 5,5 ay süren geceli gündüzlü bir çalışmanın sonucunda çocuklarımızın cıvıltılarıyla dolacak bir eğitim yuvasına dönüştü” dedi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın ardından yine 500 öğrenci kapasiteli ve tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin 5,5 ay sonra Şubat 2022’de eğitime başlamak üzere İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı ise Eylül 2022’de eğitime hazır hale getireceklerini söyledi. Prof. Dr. Günsel, Girne, Lefke ve Güzelyurt’ta inşa edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının temellerinin ise arazilerinin belirlenmesiyle birlikte atılacağını belirtti.

