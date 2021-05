Yakın Doğu’dan Girne’ye modern bir eğitim yuvası

Yakın Doğu, Girne’ye çağdaş, modern ve sanatla iç içe olan bir eğitim yuvası inşa etti. Dün görkemli bir törenle hizmete giren Dr. Suat Günsel Girne Koleji, en son eğitim teknolojileriyle donatılan fiziki özellikleri ve yetkin akademik kadrosuyla çocuklar için dünya standartlarında bir eğitim verecek

Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek devlete teslim edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet Okullarının üçüncüsünün temelini 25 Haziran’da Mağusa’da atılacağını müjdelediDr. Suat Günsel Girne Koleji, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.Yakın Doğu Oluşumu’nun 43 yıllık köklü ve nitelikli eğitim anlayışını Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nin ardından Girne’ye taşıdığı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı görkemli bir törenle yapıldı.Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolej eğitimi verecek olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, en son eğitim teknolojileriyle donatılan fiziki özellikleri ve yetkin akademik kadrosuyla bölge çocukları için dünya standartlarında bir eğitimin kapılarını açıyor.Eylül 2021’de başlayacak eğitim dönemi için kayıtları devam eden Dr. Suat Günsel Girne Koleji, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dilde Fransızca, bilim, spor ve sanat çalışmalarıyla akademik olarak donanımlı, yabancı dile hakim, aydın ve yaratıcı düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.Günsel Ailesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törende yaptığı konuşmasına “Kampüsümüzde yer alan kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejde özelde Girne genelde tüm ülke çocuklarımıza nitelikli ve çok yönlü bir eğitim olanağı sunabildiğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz” sözleriyle başladı. “Kolej kampüsümüz ve hemen yanı başındaki Girne Üniversitesi Kampüsümüz ile kreşten üniversiteye kadar sunduğumuz yaşam boyu eğitim olanağını Girnemize de taşımış olduk” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ancak iyi eğitim almış toplumların güçlü ülkeler yaratabileceğine vurgu yaptı. “İyi eğitim için ise güçlü eğitim kurumlarına ve güçlü eğitim sistemlerine ihtiyaç vardır. İşte açılışını yaptığımız Kolejimiz, ülkemize güçlü eğitim kurumları kazandırma gayretimizin bir sonucudur” ifadesini kullandı.Geçtiğimiz ay uluslararası bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education”ın açıkladığı dünya üniversiteleri etki sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu sırada yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Bu sonucu, 43 yıldır eğitim alanında yorulmak bilmeden verdiğimiz emeğin, dünyaya yayılan bir yansıması olarak görüyoruz. Çünkü bir yandan ülkemizde köklü bir eğitim geleneği yaratmak için çalışırken diğer yandan başta Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerimiz olmak üzere kurumlarımızın ürettiği, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi, kültürü ve sanatı halkımızın ve insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.“Durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu’nun sürdürdüğü yatırımlara da değindi. Robot teknolojisi ve bilişim teknolojilerinin bugün teknolojik gelişim ve ekonomik değer açısından dünyasının en önemli sektörleri haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu teknolojilere sahip ülkeler ekonomik olarak büyük girdiler sağlamakta, buna paralel olarak da yıllık büyüme oranlarını geliştirmektedirler. Bu nedenledir ki Yakın Doğu ailesi olarak bizler 2010 yılında başladığımız robotik çalışmalarımızı 2017 yılındaki Dünya Robotlararası Futbol şampiyonasında Dünya şampiyonu olarak taçlandırdık ve bu çalışmalara hiç ara vermeden devam ettik” ifadesini kullandı. Son zamanlarda yapay zeka çalışmalarına büyük önem vererek, bu alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “İnovasyon merkezimizin geliştirdiği yapay zeka tabanlı solunum cihazımız ile Near East Teknoloji şirketimiz ile yapay zeka kullanarak ürettiğimiz yazılımlarımızla hem kendi kuruluşlarımızın hem de ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırma ve kendi teknolojimizi üretme konusunda önemli adımlar attık” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün kurulumu için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Yapay Zeka ve Robotik Enstitümüzün yapacağı çalışmalar, geleceğin teknolojilerinin içinde olmamızı sağlarken, ülkemize de ciddi bir ekonomik güç sağlayacaktır” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Dr. Suat Günsel Camii ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının da yükselmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yeniboğaziçi kampüsümüzde de tam donanımlı bir tıp fakültesi hastanesi inşa ederek ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek devlete teslim edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet Okullarının üçüncüsünün temelini ise 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacağı bilgisini verdi. Daha önce Lefkoşa ve İskele ilçelerinde olmak üzere iki Dr. Suat Günsel Devlet Okulunun temeli geçtiğimiz haftalarda atılmıştı.Konuşmasında “Oluşumumuzun 43 yıllık geçmişinde tek bir kuruşumuzu bile adamızın dışına yatırmadık, yatırmayacağız da... Çünkü Aile Anayasamızla da teminat altına aldığımız gibi, bu Oluşumun gerçek sahibi Kıbrıs Türk Toplumu’dur ve ürettiğimiz her bir değer Kuzey Kıbrısımızda doğan her bir ferdin gerçek bir milli servetidir” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İşte bu yüzden çok çalışıyoruz, çok çalışacağız... Çünkü bu topraklarda toplumumuzun başının dik olmasını istiyoruz, Babamın ifadesiyle ‘Biz de Adada kıtalı gibi yaşamak istiyoruz’ sözlerini kullandı.