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Yakın Doğu Oluşumu'ndan 1 milyon TL'lik nakdi yardım

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Yakın Doğu Oluşumu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılmasına katkıda bulunmak üzere 1 milyon lira nakdi destekte bulunacak

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Yakın Doğu Oluşumu'ndan 1 milyon TL'lik nakdi yardım

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından bütün Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaraların sarılması için kenetlendi. Yakın Doğu Oluşumu da dün başlattığı kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyasının yanı sıra deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için 1 milyon liralık nakdi destekte bulunacağını açıkladı.

Kan bağışı ve kışlık kıyafet kampanyasına yoğun ilgi

Yakın Doğu Oluşumu’nun dün başlattığı kan bağışı kampanyasında ilk bağışı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel yaparak “Çok geçmiş olsun Türkiyem! Kanımızla, canımızla yanınızdayız” ifadesini kullanmıştı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kan bağışında bulunmak için büyük bir yoğunluk oluşturdu. Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri kan bağışı almaya devam ediyor.

Kan bağış kampanyasının yanı sıra başlatılan kışlık kıyafet ve battaniye yardımı kampanyası ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanan kıyafet ve battaniye yardımları da afet bölgesine iletecek. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, saat 08.00-20.00 aralığında kışlık kıyafet ve battaniye yardımlarını iletebilecekler.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kıbrıs Türkleri olarak, bu zor günlerde; kanımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla ana vatanımızın yanındayız.”

Ana vatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden duydukları üzüntüyü dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ana vatan Türkiyemiz’de yaşanan depremlerin yarattığı sonuçları büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak, bu zor günlerde; kanımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla ana vatanımızın yanındayız” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs halkının, düzenledikleri kan bağışı ve kışlık kıyafet kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini de söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Gün, tek yürek olarak yaraları sarma günüdür. Kıbrıs Türk halkı olarak ana vatanımızın yanındayız” dedi.

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Etiketler; #Yakın Doğu Oluşumu #Prof. Dr. İrfan Suat Günsel
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