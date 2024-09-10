Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile GÜNSEL Sanat Müzesi, geride bıraktığımız 2023-2024 eğitim döneminde KKTC’de eğitim veren yaklaşık 20 okuldan 2,000 öğrenciyi ağırladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile GÜNSEL Sanat Müzesi; kültür, sanat, tarih, bilim, teknoloji ve geniş bir yelpazeye yayılan eserleri ile ilham kaynağı olarak ziyaretçilerinin estetik duygularını ve kültürel farkındalıklarını beslemeye devam ediyor.Müzelerle iç içe büyümeleri özellikle ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların yaratıcılıklarını besleyerek eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Öğrenciler, müze ortamında somut örneklerle öğrenme fırsatı bularak, okulda edindikleri teorik bilgileri de gerçek dünyayla ilişkilendirme imkanı yakalıyor.Geride kalan eğitim döneminde ve yaz döneminde KKTC’de eğitim veren yaklaşık 20 okuldan 2,000 öğrencinin ziyaret ettiği Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin uğrak adresi olmaya devam edecek.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Zengin koleksiyonlarıyla heykel ve resimlerin yanı sıra, bıçak ve kılıç koleksiyonları, gemi maketleri, el yapımı cam eserler ve farklı dönemlere ait pek çok eseri inceleme fırsatını sunuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu 150’den fazla otomobil ile ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 1900’lü yıllara ait klasikler ve spor arabalar yetişkinler için müzenin en dikkat çeken parçaları arasında yer alırken, müzede çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket arabalar, Batman ve Transformers figürleri gibi çocuklar için de ilgi çekici pek çok eser yer alıyor.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs’ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs’ta bulunan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit örneğinin sergilendiği müzede, Kıbrıs’a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında gözler önüne seren müzede Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar; Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma orijinal eserler de sergileniyor. Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler ise yakın geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.Kıbrıs Türk kültürünün simgesi olan müzisyenler, yazarlar, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşları Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ilk günü şehit olan ve KKTC’deki tek havaalanına ismini veren Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Cengiz Topel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine derin izler bırakan 17 ismin hiperrealist silikon heykelleri de Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi de sanatı kent merkezine taşıyan müzelerden biri olarak dikkat çekiyor. Günsel Sanat Müzesi’nde yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.