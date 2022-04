Yakın Doğu Kütüphanelerinde 850 milyon kaynakla dünyaya erişim

58’inci kütüphane haftasını kitap okuma ve kültür sanat etkinlikleri ile kutlayan Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri; 4 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynakla Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde yıl boyunca halka hizmet veriyor





Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi kampüslerinde tüm halka hizmet veren Oluşum Kütüphaneleri, 58’inci kutlanan Kütüphane Haftasını kültür sanat söyleşileri, klasik müzik dinletisi ve kitap okuma etkinlikleri ile kutladı. 4 milyonu aşkın basılı kitap ve 850 milyonu aşkın dijital kaynağa erişim sağlayan Oluşum Kütüphaneleri, Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde yıl boyunca tüm halka hizmet veriyor.

2007’de Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi olarak seçilen KKTC’nin ve Kıbrıs’ın en büyük kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane; bin kişilik 4 amfi, 350 kişilik tiyatro sahnesi, 600 kişilik kafeterya, 600 kişilik çalışma masaları ve sergi salonu ile dünya standartlarında bir kültür ve bilgi erişim merkezi olarak hizmet sunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, aynı zamanda, Aralık 2020’de hizmete başlayan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane ile birlikte oluşan Yakın Doğu Oluşum Kütüphanelerinin de merkezini oluşturuyor.

Kıbrıs’ın en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ardından, ülkenin en büyük kütüphanesi olarak Aralık 2020’de açılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, sahip olduğu 1 milyon basılı kitap ve 850 milyon adet dijital kaynakla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 8.750 metrekarelik 6 katlı yeni binasında hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane; Girne Üniversitesi Kongre ve Kültür Sarayı ile birlikte 350 kişilik amfi, 3 adet 120 kişilik salon ve derslik ile toplantı odaları, 20 adet bireysel ve grup özel çalışma odaları ile 250 kişilik çalışma masaları ve sergi salonuyla bölgenin ve ülkenin kültürel kalkınmasına hizmet ediyor.

KKTC’nin üçüncü büyük kütüphanesi Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane ise yakın zamanda hizmete girecek. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane de kampüs içerisinde yer alan Halil Günsel Kongre Merkezi ve sergi salonları ile, bilgi, kültür ve sanatı bütünleştiriyor.

850 MİLYON DİJİTAL KAYNAKLA DÜNYAYA ERİŞİM

Oluşum Kütüphaneleri, 4 milyonu aşkın basılı kaynağı envanterinde bulundururken 850 milyonu aşkın çevrimiçi kaynağa da erişim sağlıyor. Kullanıcıların istedikleri yerden ulaşabildiği çevrimiçi kaynaklar KKTC’den dünyaya açılan bir bilgi penceresi oluşturuyor.

Kütüphanelerde Web of Science, Scopus, Wiley Online Library, DynaMed, EBSCO, Taylor & Francis, Springer gibi öne çıkan pek çok uluslararası veri tabanına erişim imkanı sağlanıyor. Son olarak deneme erişimi başlatılan ve 4 milyonu aşkın kaynağa tam metin erişim sağlayan World eBook Library kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane’de yer alan Nadir Eser Koleksiyonları; başta Osmanlıca, Arapça ve Farsça eserlerden oluşan el yazması koleksiyonu ve Türkçe, Rumca, Rusça ve farklı dillerdeki nadir eserleri bir araya getiriyor. Kütüphane personeli eşliğinde incelenebilen eserler, büyük bir zenginliğe sahip.

Şeyh Nazım el-Kıbrısi’nin özel koleksiyonundaki 1900’lü yıllar öncesine uzanan el yazması ve basılı nadir eserlerle Nazım Hikmet’in 1957’de yazmış olduğu Sofya’dan şiirinin kendi ıslak imzasını taşıyan ilk taslakları da bu koleksiyonda yer alıyor.

Ayrıca koleksiyonda, Theophilus Siegfried Bayer (1694-1738) tarafından 1730’de iki cilt olarak yazılan bilinen ilk Çince gramer kitabının (Mvsevm Sinicum / Museum Sinicum – SPE 5533 / SPE 5534) her iki cildi de bulunuyor. Zincirlerle ölçülerek tamamlanan, Lord Kitchener’in haritası olarak da bilinen Kıbrıs’ın ilk trigonometrik haritası olan 15 paftalık “Kitchener’s Survey of Cyprus” da 1885 baskısı ile nadir eserler koleksiyonunda sergileniyor.

Edebiyattan sanata, bilimden tarihe kadar uzanan geniş bir yelpazede eserlerin yer aldğı nadir eser koleksiyonları; Birleşik Krallık Milli Arşivi (1878-1975), CMC Arşivi gibi önemli kaynakların yer aldığı ayrı özel odalar ile bütünleniyor.

Erişime açılan arşivler dışında Oluşum Kütüphanelerinin her birinde özel bir Kıbrıs bölümü de bulunuyor. Bu bölümde Kıbrıs konusunda yazılmış ilk kitaplardan günümüzde yazılan kitaplara kadar birçok eser yer alıyor. Bu özellik ise Oluşum Kütüphanelerine birer Milli Kütüphane kimliği kazandırıyor.

Kıbrıs Türk tarihi ve kültüründe öne çıkan kişilerin isimleri de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanede yaşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Türk odası ile Kıbrıs Türk Toplumunun öne çıkmış siyasi, düşünür, bilim insanı ve yazarlarından, Kutlu Adalı, Ahmet C. Gazioğlu, Hakkı Atun, Vergi Bedevi, Eşber Serakıncı, Servet Sami Dedeçay özel odaları, bir yandan bu değerli isimlerin şahsi kitaplarına ev sahipliği yapıyor, diğer yandan ise isimlerinin yaşatıyor.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanede de 30 bin eserden oluşan şahsi kütüphanesini Oluşum Kütüphanelerine hediye eden İsmail Bozkurt’un adını taşıyan özel odalar yer alıyor.

Amerikan Köşesi (American Corner), dünyada önde gelen kütüphanelerde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk ve tek olarak Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanede yer alıyor.

2021’de başlatılan hazırlıklarla Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane içerisindeki yeni ve daha geniş bölüme taşınan Amerikan Köşesi’nin açılışı, Şubat 2022’de ABD Kıbrıs Büyükelçisinin katılımı ile düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Geniş teknolojik imkanlar sağlanan Amerikan Köşesi’nde; iMac ve PC bilgisayar bölümü, sunumlar ve gösterimler için özel araçların yer aldığı alan, 3D yazıcı, sanal gerçeklik gözlükleri, GoPro kameralar, çeşitli robotlar ve kodlama bilgisi edinilecek ekipmanlar ile araştırma ve geliştirme için 8 yaş ve üzeri tüm yaş gruplarından kullanıcılara ücretsiz olarak kullanım imkanı sağlanıyor.

Amerikan Köşesi’nin, Oluşum Kütüphanelerinden Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane’mde de faaliyete geçmesi için hazırlıklar ise devam ediyor.

4 milyonu aşkın basılı kitap ve 850 milyonu aşkın dijital kaynağa erişim sağlayan Oluşum Kütüphaneleri; Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bir yandan KKTC’yi bilgiyle dünyaya bağlarken diğer yandan ev sahipliği yaptıkları koleksiyonları, kongre ve kültür merkezleri ve sergi salonları halka ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.