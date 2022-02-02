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Yağmurlu hava Pazartesi'ne kadar sürecek

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Yağmurlu hava Pazartesi'ne kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın cumartesi dışında pazartesi   gününe kadar süreceğini bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı ve az bulutlu, pazar günü ise parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu  olması bekleniyor. Pazartesi parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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