Yağmura teslim

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışla su baskınları yaşandı. Lefkoşa ve Gönyeli’de bazı yollar sular altında kaldı, trafiğe kapandı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ve bazı bölgelerde evleri su bastı

Kıbrıs'ın özlediği yağmurlar yine su baskınlara neden oldu. Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı.Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, binanın bodrum katına yağmur sularının girdiğini ancak ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini belirtti.Binanın normal seviyenin altında olduğunu, pompa sisteminin aşırı yağışlar karşısında etkisiz kaldığını söyleyen Özyılkan, bodrum katına su girdiğini kaydetti.Sivil Savunma ekiplerinin de yer aldığı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sıkıntının giderildiğini söyleyen Özyılkan, suyun tahliye edildiğini ifade etti.Yağmur nedeniyle Lefkoşa ve Gönyeli’de bazı yollar sular altında kaldı, trafiğe kapandı. Birçok araç yollarda mahsur kalırken, kazalar meydana geldi.Şiddetli yağış dolayısıyla, Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde su taşkını oluştu. Lefkoşa’da Ortaköy bölgesindeki trafik ışıklarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çemberi arasındaki yol da su taşkını nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yol trafik akışına kapatıldı.Gönyeli Belediye Bulvarı; Mirage Restoran ile Çağaloğlu Petrol Trafik Işıkları arasındaki güzergah trafik akışına kapatıldı.Hastane çemberinden Göçmenköy itikametine giden yol (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi önü) trafik akışına kapatıldı.Gönyeli Çemberi ile Devlet Hastanesi yönüne giden güzergah trafik akışına kapatıldı.Gönyeli Yeni Kent'te kimi bölgeler aşırı yağışlardan etkilendi ve caddeler sular altında kaldı. Gönyeli Yenikent Bölgesi’nde dere taştı. Yenikent bölgesindeki alt geçit sular altında kaldı ve trafiğe kapandı.Özellikle dere yataklarına yapılaşma olan bölgelerde de ciddi su baskınları yaşandı.Gönyeli’de aşırı yağışlar ve derenin yönünün değişmesi nedeniyle su baskınları yaşandı. Aşırı yağışlara, derenin taşması da eklenince, bazı bölgelerde evleri su bastı.Sağanak yağış nedeniyle, bazı yollarda görüş mesafesi zaman zaman tümüyle kayboldu.Öte yandan KKTC’de önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 50 kg ile Mehmetçik’te kaydedildi.24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:“Mehmetçik 50 kg/m², Ziyamet 25 kg/m², Kaleburnu 23 kg/m², Pile 20 kg/m², Sipahi 19 kg/m², Yenierenköy 16 kg/m², Salamis, İskele, Çayırova 14 kg/m², Geçitkale 12 kg/m²”