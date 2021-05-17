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Yağmur ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor

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Yağmur ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık az bulutlu geçmesi, Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 5 derece düşerek yağmur yağması ve fırtınamsı rüzgar  bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24  Mayıs dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC’nin  genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Cumartesi günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre yarın, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık ve az bulutlu, Perşembe sabahı yer yer sisli; Cumartesi günü  parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu, Pazartesi günü de açık  az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 31 – 34; sahillerde ise 25 - 28 derece;  Cumartesi günü ise iç kesimlerde 26 – 29; sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cumartesi günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

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