Yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Dairesi, perşembe gününe kadar yer yer sağanak yağmur, perşembe ve cuma günlerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Yarın hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, doğu kesimlerde yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak.

Çarşamba ve perşembe günleri hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olarak devam edecek. Haftasonunda ise hava, açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 – 35 derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli perşembe ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.

