Yağmur, trafiği felç etti

Lefkoşa’daki etkili yağmurlarla bazı yerleri su bastı, trafikte kaos yaşandı. LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’ya 1 saat içerisinde 35 kg yağış düştüğüne dikkat çekti ve “İlk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık” dedi

Başkent Lefkoşa’da dün yaklaşık 30 dakika kadar etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı, bazı yollar yine göl oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan sağanak yağış sonucu; Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Başbakanlık ışıkları ve Girne Kapısı sular altında kaldı.Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri araçlara zor anlar yaşattı; trafik adeta durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu.Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, yağış nedeniyle oluşan birikintilerin temizlenmesi için yoğun çaba sarf etti.Lefkoşa'da yoğunlaşan yağmur Sanayi Bölgesi'nde de etkili oldu.Sanayi bölgesinde yağmur sonucu yine bildik görüntüler oluştu.Bazı yollar suya gömüldü, sürücüler göl olan yolların içerisinde ilerlemek zorunda kaldı.Lefkoşa Samanbahçe’de hizmet veren The İskemleci isimli mekan sular altında kalırken, sokakta yürünmez oldu.Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Meteoroloji Dairesi’nden Lefkoşa’ya 1 saat içerisinde 35 kg yağış düştüğü bilgisini aldıkları bilgisini paylaştı, “ilk an sorunlar yaşansa da genel olarak bu orandaki bir yağışı yapılan çalışmalar neticesinde ilk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık” dedi.Harmancı’nın açıklaması şöyle:“KKTC meteoroloji dairesinden Lefkoşa’ya 1 saat içerisinde 35 kg yağış düştüğü bilgisini aldık.Kısa sürede yağan bu yağış rutin dönemlerde yollarımızın kapanmasına ve araç trafiğimizi oldukça aksamasına yol açarken ilk kez hiç bir yolumuzun kapanmadığı bir yağış yaşadık.Sanayi bölgesinde ( Doktoroğlu önü ) henüz tamamlanmamış hattımız mevcut hali ile bile çok iyi bir çalışma sergiledi. Diğer yaptığımız tüm çalışmaların da verimini aldık.Sanayi bölgesi drenaj projesi tamamlanınca kapsamlı bir çalışma da Başbakanlık ışıklarına yapılacak.Elbette kısa süreliğine bazı ilk an sorunları yaşansa da genel olarak bu orandaki bir yağışı yapılan çalışmalar neticesinde ilk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık. Henüz istediğimiz noktada değiliz ama başladığımız noktanın uzağındayız.”